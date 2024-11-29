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45歲瑤淼遭疑整形！　著病服親曝手術真相「子宮全切除」

記者張筱涵／綜合報導

大陸央視知名主持人瑤淼（45歲）近日公開透露，由於長期受婦科問題困擾，已經完成了腹腔鏡微創手術，切除整個子宮。這一消息讓不少粉絲感到擔憂，並紛紛表達關心。

▲▼瑤淼。（圖／翻攝自抖音／主持人瑤淼）▲▼瑤淼。（圖／翻攝自抖音／主持人瑤淼）

▲瑤淼接受婦科手術。（圖／翻攝自抖音／主持人瑤淼）

瑤淼近年逐漸淡出螢光幕，並轉向經營社群平台，但依然保持著相當高的人氣。近期透過影片分享近況，可見她穿著病患服在醫院向粉絲報平安，自己長期遭遇婦科問題，經醫生建議後，決定進行子宮全切除手術。

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在影片中，瑤淼表示，醫生建議如果沒有生育需求，則可考慮切除子宮並保留卵巢，她最後選擇接受微創手術，手術過程順利，且傷口非常小。瑤淼強調，術後除了第二天臉部輕微浮腫外，並無其他不適，並向粉絲承諾會隨時更新恢復情況。

瑤淼也提醒大家，並非每個人都適合手術，建議應根據自己的健康狀況與專業醫師充分討論後再做決定。此消息一經發布，立即引發了網友的熱烈關注，許多人表達了對瑶淼健康的關心，並送上祝福，期待她早日康復。

不過，卻有網友因瑤淼的眼皮有些浮腫，是否為整型手術導致。對此，她在後續影片高EQ回應，雙眼皮是天生的，只是因術後水腫，雙眼皮變得較為明顯，並保證水腫會隨時間恢復。

事實上，瑤淼是童星出身，8歲時便參演電影《魔力》和電視劇《鹽丁兒》，後來進入北京廣播學院並成為一名優秀的主播。她曾在中央電視台及其他多個平台擔任主持人，並以其穩健的主持風格和專業素養，深受觀眾喜愛。

瑤淼2004年主持的電影資訊節目《中國電影報導》、《今日影評》等，成為觀眾熟悉的名字，2022年轉型為網紅，擁有超過百萬粉絲。

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