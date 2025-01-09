記者劉宛欣／綜合報導

憑選秀節目《創造營2019》出道的26歲中國大陸男星余承恩，因在電視劇《親愛的，熱愛的》和《星漢燦爛》中出色表現受到高度關注，尤其是在《星漢燦爛》中飾演溫文儒雅的「樓垚」，深得觀眾喜愛。然而，近日他在上海因私生飯的持續跟拍，情緒失控，甚至拍掉對方手機的行為，掀起了網友熱議。

▲余承恩出演過不少熱劇配角。（圖／翻攝自余承恩微博）

根據流傳的影片，余承恩當天打扮低調，先是在商場遭遇跟拍，隨後在馬路旁等車時，仍被私生飯緊隨不放。他一度口頭勸阻「別錄了」，但對方依舊未停止拍攝，最終惹怒余承恩。他快步上前，直接拍掉對方手機，與對方發生肢體衝突。一旁的工作人員見狀，立刻介入調停。事後，他大聲質問對方「還錄嗎？」在對方回答「不錄了」後才結束這場爭執。

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▲余承恩拍掉粉絲手機。（圖／翻攝自余承恩微博）

此舉引發網友熱烈討論，有人力挺余承恩「他做了很多明星想做又不敢做的事，太勇了！」但也有人批評他反應過激，認為「拍影片又不會少塊肉」。對此，余承恩官方後援會迅速發聲，表示「今日部分人通過非法途徑獲取藝人行程訊息，進行跟車、追車等惡劣追私行為」，並代表全體粉絲對這種行為予以強烈譴責，呼籲尊重藝人隱私，為其提供安全、和諧的工作與生活環境。

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