ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

不爽被跟拍！余承恩怒衝「拍掉私生飯手機」罵：還錄嗎？

記者劉宛欣／綜合報導

憑選秀節目《創造營2019》出道的26歲中國大陸男星余承恩，因在電視劇《親愛的，熱愛的》和《星漢燦爛》中出色表現受到高度關注，尤其是在《星漢燦爛》中飾演溫文儒雅的「樓垚」，深得觀眾喜愛。然而，近日他在上海因私生飯的持續跟拍，情緒失控，甚至拍掉對方手機的行為，掀起了網友熱議。

▲余承恩。（圖／翻攝自余承恩微博）

▲余承恩出演過不少熱劇配角。（圖／翻攝自余承恩微博）

根據流傳的影片，余承恩當天打扮低調，先是在商場遭遇跟拍，隨後在馬路旁等車時，仍被私生飯緊隨不放。他一度口頭勸阻「別錄了」，但對方依舊未停止拍攝，最終惹怒余承恩。他快步上前，直接拍掉對方手機，與對方發生肢體衝突。一旁的工作人員見狀，立刻介入調停。事後，他大聲質問對方「還錄嗎？」在對方回答「不錄了」後才結束這場爭執。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲余承恩。（圖／翻攝自余承恩微博）

▲余承恩。（圖／翻攝自余承恩微博）

▲余承恩拍掉粉絲手機。（圖／翻攝自余承恩微博）

此舉引發網友熱烈討論，有人力挺余承恩「他做了很多明星想做又不敢做的事，太勇了！」但也有人批評他反應過激，認為「拍影片又不會少塊肉」。對此，余承恩官方後援會迅速發聲，表示「今日部分人通過非法途徑獲取藝人行程訊息，進行跟車、追車等惡劣追私行為」，並代表全體粉絲對這種行為予以強烈譴責，呼籲尊重藝人隱私，為其提供安全、和諧的工作與生活環境。

點我看影片

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！醫秒回：招式很多喔…

推薦閱讀

《玩很大》2025首錄「4來賓含金量太高」！鋪紅毯迎接 萬人讚：怎請到的

《玩很大》2025首錄「4來賓含金量太高」！鋪紅毯迎接 萬人讚：怎請到的

小S遭鮮肉「襲胸摳私密部位」！失誤惹全場傻眼…她開罵：覺得被羞辱

小S遭鮮肉「襲胸摳私密部位」！失誤惹全場傻眼…她開罵：覺得被羞辱

不只邱軍！　洪其德染毒無照酒駕「撞死洗碗工」毀星路消失16年

不只邱軍！　洪其德染毒無照酒駕「撞死洗碗工」毀星路消失16年

尾牙穿太辣！被說「期許能像尚樺的胸有雄心」 蔡尚樺機智回應阿Ken

尾牙穿太辣！被說「期許能像尚樺的胸有雄心」 蔡尚樺機智回應阿Ken

Apple產後7個月「鏡頭前掀衣」！肚皮真實狀態現形 網驚：好猛喔

Apple產後7個月「鏡頭前掀衣」！肚皮真實狀態現形 網驚：好猛喔

鏡頭前「手指塗奶油」性侵19歲素人！　女主角淚訴：那不是戲，是強暴

鏡頭前「手指塗奶油」性侵19歲素人！　女主角淚訴：那不是戲，是強暴

《紅白》唱一半「假牙掉下來」！工作人員全笑翻 艾薇尬認：瘋了omg

《紅白》唱一半「假牙掉下來」！工作人員全笑翻 艾薇尬認：瘋了omg

獨家／邱軍撞死人遭經紀、唱片公司切割　業界人士估「恐賠千萬以上」

獨家／邱軍撞死人遭經紀、唱片公司切割　業界人士估「恐賠千萬以上」

嚴立婷挨酸「鳥仔腳太噁」遭疑病態減肥　曝細腿原因：要罵我爸？

嚴立婷挨酸「鳥仔腳太噁」遭疑病態減肥　曝細腿原因：要罵我爸？

玉兔母「捷運站輪椅翻車」腦出血　急趕醫院簽病危單：我真的很怕…

玉兔母「捷運站輪椅翻車」腦出血　急趕醫院簽病危單：我真的很怕…

小甜甜移居大陸「高樓層新家」曝光！　滿意1設施：期待安頓完

小甜甜移居大陸「高樓層新家」曝光！　滿意1設施：期待安頓完

捲床照又被換角！李明德宣布退圈「別再批判我」：身無分文無法生存

捲床照又被換角！李明德宣布退圈「別再批判我」：身無分文無法生存

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

《玩很大》2025首錄「4來賓含金量太高」！鋪紅毯迎接 萬人讚：怎請到的

小S遭鮮肉「襲胸摳私密部位」！失誤惹全場傻眼…她開罵：覺得被羞辱

不只邱軍！　洪其德染毒無照酒駕「撞死洗碗工」毀星路消失16年

尾牙穿太辣！被說「期許能像尚樺的胸有雄心」 蔡尚樺機智回應阿Ken

Apple產後7個月「鏡頭前掀衣」！肚皮真實狀態現形 網驚：好猛喔

鏡頭前「手指塗奶油」性侵19歲素人！　女主角淚訴：那不是戲，是強暴

《紅白》唱一半「假牙掉下來」！工作人員全笑翻 艾薇尬認：瘋了omg

獨家／邱軍撞死人遭經紀、唱片公司切割　業界人士估「恐賠千萬以上」

嚴立婷挨酸「鳥仔腳太噁」遭疑病態減肥　曝細腿原因：要罵我爸？

玉兔母「捷運站輪椅翻車」腦出血　急趕醫院簽病危單：我真的很怕…

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

余承恩

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《單身地獄4》竟有「有女版李官熙」！　製作人：結局史上最衝擊
  2. 不爽被跟拍！《星漢燦爛》男星怒衝「拍掉私生飯手機」罵：還錄嗎？
  3. 趙小僑復刻19年前《微笑PASTA》龐克妹　凍齡外貌驚呆網：根本沒變
  4. 新年才曝有喜訊…周杰倫今晚官宣了！　「睽違9年」宣布合作他
  5. 感動全世界！《海上鋼琴師》4K修復版重現　《配樂大師顏尼歐》名作陪過年
  6. 性感女神玩「監禁、綑綁」大尺度PLAY！　蘇菲柴契爾失控大翻白眼
  7. 「真人版孤兒怨」娜塔利亞案超展開！　侏儒症少女驚爆遭軟禁洗腦
  8. 中居正廣涉性醜聞道歉了！　認有糾紛但「已和解」：不影響演藝活動
  9. 關穎「深V開到肚臍」喊話柳演錫：什麼姿勢都可以！　備50萬現金豪發紅包
  10. 草爺、林岱縈送愛進校園 「電子花車加辦桌」超台味

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366