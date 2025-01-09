記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后張秀卿今（9日）領軍同門師弟妹七郎、剛推出新專輯《鴛鴦露水夢》的蕭玉芬、沈建豪一起逛春聯大街，資深歌手七郎過去曾和謝雷等人同門，去年宣告加入豪記唱片，是他人生第一次跳槽，也成為公司最年長的師弟。

▲七郎在中南部頗有知名度。（圖／記者周宸亘攝）

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七郎感嘆：「應該是最後一搏了，我在前公司待了39年，都沒有跑，怎麼有這麼傻的歌手，而且沒有簽約喔，我是重情重義。」連謝雷都說沒看過有藝人不會跳槽，但他和前東家關係依然不錯，「有革命情感。」

61歲的他至今沒有固定伴侶，也沒有結婚，但曾有「百人斬」紀錄，自豪在中南部是歐巴桑殺手，且目前身強體壯，「不用吃壯陽藥，想要就可以ㄉㄨㄞ！」

▲張秀卿領軍七郎、蕭玉芬、沈建豪逛春聯大街迎金蛇。（圖／記者周宸亘攝）

近日酒駕議題備受討論，四人被問到是否遇過酒醉失態的狀況？張秀卿笑說，有一次和陳雷遇到一桌喝醉的兄弟，「陳雷剛好從門口進來，兄弟就說，你陳雷喔，過來，我們就在那邊很害怕，雷哥很有風度，一直跟他點頭，他就放過我們了。」蕭玉芬則是遇過有人在舞廳內開槍，嚇得立刻躲起來；七郎笑說自己沒有喝醉過，有時候會喝到跌倒。