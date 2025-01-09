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感動全世界！《海上鋼琴師》4K修復版重現　《配樂大師顏尼歐》名作陪過年

記者蕭采薇／綜合報導

集合義大利影壇兩位大師，奧斯卡名導朱賽貝托納多雷（Giuseppe Tornatore）及奧斯卡終身成就獎得主顏尼歐莫利克奈（Ennio Morricone）的「夢想2的極致呈現」影展，將推出《海上鋼琴師》4K數位修復版與《配樂大師顏尼歐》，兩人不僅是30年的摯友，更是電影與音樂的「黃金搭檔」，曾創造多部影史經典。

▲《配樂大師顏尼歐》描述全球最受觀眾喜愛的音樂大師顏尼歐莫利克奈（Ennio Morricone）的音樂與人生。（圖／海鵬提供）

▲《海上鋼琴師》成為提姆羅斯從影以來最令人印象深刻的代表作之一。（圖／海鵬提供）

《海上鋼琴師》是感動全球無數影迷，被譽為人生必看的電影，劇情描述一生從未踏上陸地天才鋼琴家「1900」的傳奇人生。《配樂大師顏尼歐》則走進配樂大師顏尼歐的音樂人生，透過他與70位名導和藝術家現身說法，譜出他一生的完整肖像。兩部電影皆由《新天堂樂園》奧斯卡名導演朱賽貝托納多雷所執導、顏尼歐樂，兩人共同締造無數動人的時刻。

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▲《配樂大師顏尼歐》描述全球最受觀眾喜愛的音樂大師顏尼歐莫利克奈（Ennio Morricone）的音樂與人生。（圖／海鵬提供）

▲《配樂大師顏尼歐》導演朱賽佩托納多雷（中）與顏尼歐（右）結識近40年，合作過10部電影，左為巨星馬斯楚安尼。（圖／海鵬提供）

曾榮獲金球獎最佳電影配樂大獎的電影《海上鋼琴師》，劇情描述1900年元旦，一名棄嬰在豪華郵輪上被燃煤工人發現，他將嬰兒取名「1900」並撫養他長大。從未接觸陸地的「1900」在某個夜晚，以鋼琴彈奏出美妙樂音，喚醒整船乘客，開始他的表演人生。

▲《海上鋼琴師》成為提姆羅斯從影以來最令人印象深刻的代表作之一。（圖／海鵬提供）

▲橫掃22獎、睽違21年，《海上鋼琴師》將推出4K修復版。（圖／海鵬提供）

琴藝精湛的「1900」名聲遠播，更有爵士大師專程上船與他鬥琴。多年過去，堅持留在船上的「1900」愛上了一個女孩，終於興起了靠岸的念頭。《海上鋼琴師》磅礡動人的故事感動全球觀眾，近年以4K修復重現大銀幕，再讓影迷朝聖這部不朽之作。

▲《海上鋼琴師》成為提姆羅斯從影以來最令人印象深刻的代表作之一。（圖／海鵬提供）

▲提姆羅斯「以88個琴鍵演繹出無盡的世界」，勾勒出「1900」的跌宕人生、情感宿命，和世態炎涼。（圖／海鵬提供）

電影《配樂大師顏尼歐》則歷時5年拍攝製作，由王家衛擔任監製，透過顏尼歐的親身訪談，回顧這位殿堂級配樂大師橫跨50年時空的電影與配樂人生。顏尼歐是電影史上最具影響力、最多產、也最受敬重的作曲家，一生創作超過500件配樂作品，王家衛更在片中直呼顏尼歐的音樂「一聽就難忘」。

▲《配樂大師顏尼歐》描述全球最受觀眾喜愛的音樂大師顏尼歐莫利克奈（Ennio Morricone）的音樂與人生。（圖／海鵬提供）

▲《配樂大師顏尼歐》串動了50年世界電影史、500部電影音符流動。（圖／海鵬提供）

導演托納多雷在片中採訪超過70位世界頂級電影、音樂大師及藝術家，包括與顏尼歐合作過的昆汀塔倫提諾、貝納多貝托魯奇、克林伊斯威特，還有奧斯卡配樂家漢斯季默等。《配樂大師顏尼歐》紀錄他史詩般的音樂人生。「夢想2的極致呈現」影展將於新春連假1月24日起，全台大銀幕重現。

▲《配樂大師顏尼歐》描述全球最受觀眾喜愛的音樂大師顏尼歐莫利克奈（Ennio Morricone）的音樂與人生。（圖／海鵬提供）

▲《配樂大師顏尼歐》描述全球最受觀眾喜愛的「音樂大師」顏尼歐莫利克奈的人生。（圖／海鵬提供）

 

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