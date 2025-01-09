新年才曝有喜訊…周杰倫今晚官宣了！　「睽違9年」宣布合作他

記者蔡琛儀／台北報導

派偉俊與天王周杰倫（周董）睽違9年合唱的全新單曲〈Six Degrees〉MV今晚驚喜曝光！去年12月31日周董曾預告要有新年禮物，指的就是新歌，他還發文：「哥跟小派的新歌來囉！」歌曲靈感來源自派偉俊將自己經紀人隨意亂哼的旋律倒著播放，發現旋律有趣好玩，進而成為新歌靈感之一，而周董聯合助理整化妝師的過程，派偉俊也有求必應的將化妝師的聲音採樣成製作素材。

▲▼周杰倫和師弟派偉俊合唱歌曲〈Six Degrees〉。（圖／杰威爾提供）

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有次派偉俊拿著手機收音，請電話那端的周董聽一下編曲，派偉俊說：「杰倫哥超厲害的！只是手機收音他就聽到很多細節，真的太佩服他的絕對音感了！很感謝他在編曲上給蠻多想法的！」師徒兩人再度合唱，周杰倫說：「很偶然的一次聽到小派分享的創作，我覺得蠻好聽的！他很常跟年輕歌手合作，看到他成功很開心！以往我跟別人合唱，幾乎都是自己寫歌，這次嘗試唱別人的作品是一種新的嘗試。因為有英文歌詞，也算是小小挑戰了一下。」

MV故事是以一對兩小無猜的孩子開場，從兒時的調皮、互相捉弄，到青年時的熱戀共舞，最後是年老的守護與陪伴，取代鮮花與鑽石的是一隻隨處可見的布偶熊，見證了這份一輩子的感情。MV則在遊客較少熟知的地方取景，例如到特魯維爾濱海小鎮（Trouville）拍攝，原本一開始導演組現場場勘，發現天氣不好，眾人在周董堅持下抵達現場，密布的烏雲忽然從中間打開撒下一縷光，製作團隊在現場目睹了這神奇的一幕，馬上開機拍攝，當天惡劣的天氣包含強風，將整片海灘的砂吹得像浪一般地流動，反而造成反差的美感。

▲周杰倫相隔一年多再次獻唱新歌曲。（圖／杰威爾提供）

但MV中派偉俊的部分則以「花」作為主題呈現視覺，導演表示派偉俊對於花房場景的呈現很有想法，不僅參與了前置討論，針對鮮花的構圖配置、花瓣顏色提出建議，拍攝當天也能相應歌詞內容調整表演狀態，在視覺思考上的成熟度跟他本人的年齡不太相符，令導演非常讚嘆。