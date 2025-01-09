《單身地獄4》竟有「有女版李官熙」！　製作人：結局史上最衝擊

記者劉宛欣／綜合報導

南韓人氣戀愛實境秀《單身即地獄》即將於14日迎來第四季，全新一季的內容被形容為「最緊張的一季」，集結了更符合MZ世代（千禧世代與Z世代）特質的參賽者。節目製作人金在元（김재원）在8日於首爾舉行的製作發布會上透露，新一季將展現「現代年輕男女的直率愛情觀」，還誕生了女版的李官熙。

▲《單身即地獄4》日前在首爾舉行發布會。（圖／翻攝自官方IG）

製作人金在元提到，《單身即地獄》節目歷季以來的成功「離不開像第一季的宋智雅、第二季的Dex（金珍映），以及第三季的李官熙這些亮眼參賽者的加持」。他更透露，第四季也將誕生一個全新人氣焦點嘉賓，還預告「被稱為『女版李官熙』的嘉賓將扮演重要角色」。李官熙是第三季的人氣男嘉賓，周旋在諸多女嘉賓之間，帶動許多戲劇化的發展，被觀眾戲稱為「海王」。

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▲主持陣容與上一季相同。（圖／翻攝自官方IG）

新一季的《單身即地獄》將於1月14日在Netflix上線首4集。製作人金在元預告，這一季的結局將是「節目史上最令人感到衝擊的一次」，同時希望觀眾能以開放的心態看待節目中反映的當代戀愛觀，拋開傳統與保守的視角，一起見證這季參加者們的愛情探索之旅。