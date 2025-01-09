遭鄭家純控性騷擾立案！　陳沂不滿開轟：利用惡法還沾沾自喜

記者劉宛欣／綜合報導

藝人鄭家純不滿網紅陳沂在社群平台以「黑菊姐」稱呼她，認為此用詞影射且貶損其名譽，提告加重誹謗，然而卻以敗訴收場。9日她在臉書透露以改以《跟騷法》、性騷擾申訴後成功立案，直呼「該感到羞恥的不是受害者，這是正常人都知道的事情」。另一方面，陳沂也發文回應，不滿表示「利用惡法還沾沾自喜」。

▲鄭家純申訴性騷擾，再度槓上陳沂。（圖／翻攝鄭家純、陳沂臉書）

陳沂9日在臉書發文回應鄭家純申訴性騷擾，她指出「性騷擾的定義是，當事人覺得有就是有，只要去社會局申訴，基本上都會成立，然後罰款給國家」，還提到很多人會藉此來整人，讓看不順眼的人受罰，甚至有些人還因此喪失工作權，她還表示「如果我想，也可以去申訴性騷擾，一定會成立。但我認為是惡法，不屑與之同流合污，那就會變成自己最看不起的那種人了！」

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▲陳沂發文。（圖／翻攝陳沂臉書）

陳沂認為性騷擾的判定標準有疑慮，隔空諷刺鄭家純「沒想到有人利用惡法卻沾沾自喜，還強調這是善良？」接著還說道：「真正的善良是不濫訴，也不會在被法院打臉後又利用這種國家公權力來侵害人民。」她批評鄭家純是官司打輸了就用國家公權力對付，還酸對方「難怪有些人要整天巴著執政黨，嘴巴喊著民主自由法治，卻做著迫害人民的事」。