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温貞菱「增重掉體脂」被經紀人關切　丁寧鐵血逼兒二選一

記者蕭采薇／台北報導

串流電影《倒數回擊》28日舉辦電影首映會，雖然影片首播以串流形式推出，但依舊為了為了拍片同甘共苦的劇組成員們，特別在戲院同樂。温貞菱片中飾演拳擊手，為戲增重掉體脂成女強人，努力程度連經紀人都要提醒溫貞菱：「你是演員，不是運動員。」

▲▼温貞菱 丁寧 倒數回擊 媒體聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲丁寧、温貞菱在《倒數回擊》飾演教練和拳擊手。（圖／記者屠惠剛攝）

温貞菱在《倒數回擊》裡，當年身為體壇明日之星卻為了家中經濟參與地下拳賽，被迫告別拳壇，留在家中的水電行工作，當她為家族老友蔡詩萍的麵攤修理水電時，閒聊間才意外得知已逝父親沒說出口的遺憾，讓她決心不管在多辛苦，再要再重返拳壇。温貞菱表示：「那段時間很常做重訓，還為戲增重掉體脂。」

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▲▼温貞菱 丁寧 倒數回擊 媒體聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲温貞菱飾演拳擊手，為戲增重掉體脂成女強人。（圖／記者屠惠剛攝）

丁寧、林敬倫、文雨非三人身為「小拳館」代表隊，戲裡因為都在同家拳館而有不少互動劇情。半自我放棄的酗酒教練丁寧，讓拳館小老闆林敬倫與夾在她與苦求進步的拳手文雨非之間，左右為難。體育背景的丁寧一換上運動服與外套，就已經自帶教練氣場，但在戲中遇上學員過當訓練重傷後，自此透過沉浸酒精逃避的沉重心情，讓丁寧發揮更多層次的演技，也讓兩位新生代演員大為佩服。

▲▼温貞菱 丁寧 倒數回擊 媒體聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲丁寧向來熱衷運動。（圖／記者屠惠剛攝）

而向來熱衷運動的丁寧，甚至表示當初受邀本片時非常興奮：「當我知道是關於拳擊手的片子時很開心，一直想說終於可以大展身手！結果只是演教練。」雖然無法在戲中一展身手，但她表示在籌備時還是會一直黏著溫貞菱去練拳，丁寧說：「我們兩個就很常去練拳被人家操，還操到有點受傷，最後我們還會手牽手一起去復健！」

▲▼温貞菱 丁寧 倒數回擊 媒體聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲（左起）雷婕熙、文雨非、林敬倫也出席首映會。（圖／記者屠惠剛攝）

在《倒數回擊》裡飾演温貞菱學妹的雷婕熙，就是因為好強不服輸，過度訓練造成傷害，不但讓丁寧為此從意氣風發的明星級教練從此自責悔恨，飾演雷婕熙片中母親的黃婕菲，見到雷婕熙失能的狀態太過逼真，也要忍住眼淚才能把戲演完，相當難忘。

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倒數回擊, 温貞菱, 丁寧

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