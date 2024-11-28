朵拉害怕跟棒棒堂合作　敖犬、小煜、阿緯互嗆射不準

記者葉文正／台北報導

TVBS原創節目《來吧！哪裡怕》即將於12/7（六）首播，之前公開的前導海報與個人海報掀起熱議，這次則推出主視覺海報及三支宣傳影片，繼續攻佔粉絲芳心。主視覺海報中，六棒雙手抱胸、帥氣站成一列，展現團結又自信的模樣。

▲朵拉(左)首次與六棒合作 坦言一開始很擔心。（圖／TVBS）

宣傳影片「六棒出發篇」中，六人為節目做足準備的模樣：敖犬（莊濠全）和阿緯認真健身，現場瞬間變成健身房；威廉拿著奶瓶練舞，展現陽光男孩的反差萌；小煜（楊奇煜）、小杰（廖允杰）和王子（邱勝翊）活力四射揮動羽球拍，最後喊出：「要開始了！我們出發吧！」、「來吧！哪裡怕」，氣勢十足令人期待這次的重磅回歸。



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▲六棒猜拳分勝負。（圖／TVBS）

平均年齡38歲的六人，從當年的男孩們蛻變為成熟男子漢，但只要聚在一起，就會秒切換到「相愛相殺模式」，生活中的小事，都能成為比拚的戰場。這次透過「神射手篇」及「猜拳篇」原汁原味呈現他們的熱血互動與搞笑日常。拍攝「神射手篇」時，敖犬、小煜和阿緯需要展現「神射手」的準確度，三人卻頻頻失準，阿緯忍不住說：「你們這樣很難剪接耶！」，最後無奈採取放水策略，縮短投籃距離後才順利完成拍攝。



▲朵拉很擔心跟六棒相處。（圖／TVBS）

而「猜拳篇」中，威廉、小杰與王子三人按照腳本需演出猜拳平手的情形，沒想到小杰總是「不按牌理出牌」，屢次破壞節奏，讓威廉、王子氣到直喊：「你又錯? 到底會不會啦！」三人從原本平心靜氣到激動對決，連朵拉都出面關心：「你們在做什麼啦！」



此外，節目中擔任經理的朵拉，也參與個人海報的拍攝，洋溢著自信與青春魅力。朵拉透露一開始接到節目邀約很猶豫，這是她首次與六位資深前輩同台合作，坦言：「有點害怕，因為他們都很會做效果。」不過，首錄當晚，威廉貼心傳訊息關心，要她放心去試，承諾有問題他隨時都在，加上六棒都很好相處，讓朵拉頓時安心不少。



朵拉當年就是棒棒堂的粉絲，能與偶像合作讓許多人羨慕不已，甚至有粉絲傳訊息稱她是「追星天才」，無論是棒棒堂還是（G）I-DLE都有機會合作。她笑說：「以前是團粉，不過最喜歡王子，哈密瓜汽水都買他的，現在除了威廉哥外，還跟六棒一起工作，真的太不可思議了。」