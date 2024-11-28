ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

朵拉害怕跟棒棒堂合作　敖犬、小煜、阿緯互嗆射不準

記者葉文正／台北報導

TVBS原創節目《來吧！哪裡怕》即將於12/7（六）首播，之前公開的前導海報與個人海報掀起熱議，這次則推出主視覺海報及三支宣傳影片，繼續攻佔粉絲芳心。主視覺海報中，六棒雙手抱胸、帥氣站成一列，展現團結又自信的模樣。

▲朵拉(左)首次與六棒合作 坦言一開始很擔心。（圖／TVBS）

▲朵拉(左)首次與六棒合作 坦言一開始很擔心。（圖／TVBS）

宣傳影片「六棒出發篇」中，六人為節目做足準備的模樣：敖犬（莊濠全）和阿緯認真健身，現場瞬間變成健身房；威廉拿著奶瓶練舞，展現陽光男孩的反差萌；小煜（楊奇煜）、小杰（廖允杰）和王子（邱勝翊）活力四射揮動羽球拍，最後喊出：「要開始了！我們出發吧！」、「來吧！哪裡怕」，氣勢十足令人期待這次的重磅回歸。
▲朵拉(左)首次與六棒合作 坦言一開始很擔心。（圖／TVBS）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲六棒猜拳分勝負。（圖／TVBS）
平均年齡38歲的六人，從當年的男孩們蛻變為成熟男子漢，但只要聚在一起，就會秒切換到「相愛相殺模式」，生活中的小事，都能成為比拚的戰場。這次透過「神射手篇」及「猜拳篇」原汁原味呈現他們的熱血互動與搞笑日常。拍攝「神射手篇」時，敖犬、小煜和阿緯需要展現「神射手」的準確度，三人卻頻頻失準，阿緯忍不住說：「你們這樣很難剪接耶！」，最後無奈採取放水策略，縮短投籃距離後才順利完成拍攝。
▲朵拉(左)首次與六棒合作 坦言一開始很擔心。（圖／TVBS）

▲朵拉很擔心跟六棒相處。（圖／TVBS）
而「猜拳篇」中，威廉、小杰與王子三人按照腳本需演出猜拳平手的情形，沒想到小杰總是「不按牌理出牌」，屢次破壞節奏，讓威廉、王子氣到直喊：「你又錯? 到底會不會啦！」三人從原本平心靜氣到激動對決，連朵拉都出面關心：「你們在做什麼啦！」

此外，節目中擔任經理的朵拉，也參與個人海報的拍攝，洋溢著自信與青春魅力。朵拉透露一開始接到節目邀約很猶豫，這是她首次與六位資深前輩同台合作，坦言：「有點害怕，因為他們都很會做效果。」不過，首錄當晚，威廉貼心傳訊息關心，要她放心去試，承諾有問題他隨時都在，加上六棒都很好相處，讓朵拉頓時安心不少。

朵拉當年就是棒棒堂的粉絲，能與偶像合作讓許多人羨慕不已，甚至有粉絲傳訊息稱她是「追星天才」，無論是棒棒堂還是（G）I-DLE都有機會合作。她笑說：「以前是團粉，不過最喜歡王子，哈密瓜汽水都買他的，現在除了威廉哥外，還跟六棒一起工作，真的太不可思議了。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

推薦閱讀

本土劇男神認愛女星一年多分手了！　公開爆「女方欠錢不還」

本土劇男神認愛女星一年多分手了！　公開爆「女方欠錢不還」

林采緹「中空幫小2歲男友洗車」穿超辣！解放側胸全被拍：加分嗎

林采緹「中空幫小2歲男友洗車」穿超辣！解放側胸全被拍：加分嗎

被罵到刪文！名導叫橋本環奈出來喝酒　她臉上冒黑眼圈…網震怒

被罵到刪文！名導叫橋本環奈出來喝酒　她臉上冒黑眼圈…網震怒

驚爆台大咖女星「得菜花」！沈玉琳：很不名譽　男偶像雙面行徑遭挖

驚爆台大咖女星「得菜花」！沈玉琳：很不名譽　男偶像雙面行徑遭挖

黃鴻升今41歲冥誕！《玩很大》公開「生前未曝光照片」　萬人湧入鼻酸

黃鴻升今41歲冥誕！《玩很大》公開「生前未曝光照片」　萬人湧入鼻酸

館長搞簽賭「5年前收50萬開球」！還喊：支持國球　網挖爭議影片怒了

館長搞簽賭「5年前收50萬開球」！還喊：支持國球　網挖爭議影片怒了

三上悠亞被拍「0偽裝現身頂好市場」！鏤空褲穿太短 鉛筆腿全看光

三上悠亞被拍「0偽裝現身頂好市場」！鏤空褲穿太短 鉛筆腿全看光

燃炸舞台！ETtoday高校街舞嘉年華人氣票選　抽百項好禮

燃炸舞台！ETtoday高校街舞嘉年華人氣票選　抽百項好禮

陸網紅脫口1句「真香」爆紅！驚人年收曝：什麼都不用做就財富自由

陸網紅脫口1句「真香」爆紅！驚人年收曝：什麼都不用做就財富自由

歐陽妮妮「挺8月巨肚」中空拍寫真！被拍和張書豪互動 家人吐實：很尷尬

歐陽妮妮「挺8月巨肚」中空拍寫真！被拍和張書豪互動 家人吐實：很尷尬

離婚趙麗穎3年！馮紹峰爆新歡「深夜挽手美女逛街」緋聞女星發聲

離婚趙麗穎3年！馮紹峰爆新歡「深夜挽手美女逛街」緋聞女星發聲

劉亮佐罕發文放閃！曝趙小僑「暖心1行為」　惹網羨：太有愛了

劉亮佐罕發文放閃！曝趙小僑「暖心1行為」　惹網羨：太有愛了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

本土劇男神認愛女星一年多分手了！　公開爆「女方欠錢不還」

林采緹「中空幫小2歲男友洗車」穿超辣！解放側胸全被拍：加分嗎

被罵到刪文！名導叫橋本環奈出來喝酒　她臉上冒黑眼圈…網震怒

驚爆台大咖女星「得菜花」！沈玉琳：很不名譽　男偶像雙面行徑遭挖

黃鴻升今41歲冥誕！《玩很大》公開「生前未曝光照片」　萬人湧入鼻酸

館長搞簽賭「5年前收50萬開球」！還喊：支持國球　網挖爭議影片怒了

三上悠亞被拍「0偽裝現身頂好市場」！鏤空褲穿太短 鉛筆腿全看光

燃炸舞台！ETtoday高校街舞嘉年華人氣票選　抽百項好禮

陸網紅脫口1句「真香」爆紅！驚人年收曝：什麼都不用做就財富自由

歐陽妮妮「挺8月巨肚」中空拍寫真！被拍和張書豪互動 家人吐實：很尷尬

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

棒棒堂, 王子, 威廉, 小煜, 敖犬, 廖允杰, 阿緯

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 圖多直擊／道枝駿佑終於喝珍奶　「嘟嘴全記錄」零死角帥顏融化全場
  2. 台八男神分手控前女友不還錢！本尊發長文反駁揭他「表面裝孝子」
  3. 直擊／不是陳傑憲！日大咖偶像愛上「勝投怪盜張奕」：看他上場心情複雜
  4. 郭雪芙認了拍戲對導演翻白眼！　何潤東一聽噴笑：很久沒感受到了
  5. 全聯X魷魚遊戲聯名！全台門市化身賽場　7萬件商品「0元免費送」
  6. 小林柏宏爆「劈腿還拍親密片」被拔出道資格！《SCOOL》導師婁峻碩說話了
  7. 樂天女孩「長期泡水導致子宮寒冷」！穎樂淡出不游了：擔心未來難受孕
  8. 千萬債務狀況成謎　馬國畢：快還完了啦
  9. 膝蓋開始痛「檢查才知道斷了」！Dears小安哭了：我這次是真的欠罵
  10. 律師呂秋遠批館長「毀人夢想」！　揭簽賭運彩差異：還可以得意洋洋？

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366