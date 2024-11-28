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胡瓜過年不在民視　急找這位綜藝大哥大救火

記者葉文正／台北報導

《民視第一發發發》明星運動會單元，集結《綜藝大集合》全台灣走透透在地深耕，找出地方運動好手、體力超乎常人的鄉親，砸下重金從全國各地邀請來到北部外景，在節目中一較高下，比賽過程刺激又緊張，也是除夕夜觀眾最愛。這次主持群更是有神秘大咖彩蛋，睽違外景10幾年的曾國城即將接下主持棒，要與阿翔、郭忠祐、籃籃、賴慧如一起送幸福獎金給鄉親。

▲▼ 【鑽石舞台之夜演唱會】 記者會-胡瓜。（圖／記者黃克翔攝）

▲胡瓜今年不在民視過年。（圖／記者黃克翔攝）

曾國城說：「從友台《黃金傳奇》外景後，就沒有再接外景節目了，能跟這麼多不按牌理出牌的鄉親互動，我也很期待也很開心」，笑稱「體力活」的工作會讓「年輕藝人」有好好表現機會，被問到會不會親自上陣挑戰遊戲關卡？曾國城笑說到時候看節目安排，要考量我的體力能不能負荷，就算不能上場挑戰，也會用盡全力幫鄉親爭取幸福獎金。首次接下民視除夕特別節目單元的主持棒，曾國城表示會全力以赴，把歡樂帶給觀眾。

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▲曾國城將主持運動會單元。（圖／民視提供）

▲曾國城將主持運動會單元。（圖／民視提供）

不過民視找曾國城主持，形式上頗為敏感，因為不管是《民視第一發發發》或《綜藝大集合》過去都是胡瓜主持，如今胡瓜已決定過年要到華視主持，民視也不客氣，直接找華視的曾國城替代，兩邊可說較勁意味濃厚。

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胡瓜, 丁柔安, 曾國城

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