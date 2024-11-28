館長搞簽賭「5年前收50萬開球」！還喊：支持國球　網挖爭議影片怒了

記者田暐瑋／綜合報導

中華隊在世界12強棒球賽奪冠，打破日本隊的27連勝紀錄，為台灣爭光，然而，網紅「館長」陳之漢近日透露曾從事非法的「球版」工作，引發不少爭議，有網友翻出他2019年受邀為中信兄弟開球，氣憤開罵：「找一個當年賭球的來開球，超讚」、「結果當年他就是簽賭的人之一」。

▲館長2019年曾替中信開球。（圖／翻攝自YouTube／館長成吉思汗）



陳之漢表示，曾在2007至2008年間從事地下運動簽賭，沒當球版後就沒在看棒球，誇口說：「我在賭博的時候，你還在媽媽十塊！」接著有網友發現，他2019年曾年受邀為中信兄弟開球，許多球迷看到當年的影片後相當不滿，更要求中職將館長列入黑名單，禁止他未來進場觀賽。

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▲館長2019年曾替中信開球。（圖／翻攝自YouTube／館長成吉思汗）



此外，由於當年轟動全台的中職「黑象事件」發生於2009年，和館長從事球版時間相近，引來部分網友猜測兩者是否有關聯，當年的開球影片底下也湧入大批球迷憤怒說「中信兄弟大概想都想不到會請到一個簽賭的莊家來開球，還呼籲大家支持國球」、「球版玩到去幫職業球隊開球，真的很優秀」、「聽說這咖就是傷害職棒的罪魁禍首之一喔」。

▲網友反應。（圖／翻攝自YouTube／麥可貝運動頻道）



館長2019年現身台中洲際棒球場替中信兄弟開球，當時自爆因為和另一間贊助商鬧不合，一度「氣得想走人」，直播中更透露球團給了50萬酬勞，但自己下台中一趟的花費根本不止，最後是被助理攔住，想著不願讓粉絲失望才留下，活動最後還呼籲台灣民眾要進場支持國球。