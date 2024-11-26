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周湯豪「突被3歲童叫爸爸」　超慌表情被萬人看見：這個有點危險

記者蔡宜芳／綜合報導

周湯豪上周末連續兩天在台北小巨蛋開唱，吸引大票歌迷入場支持，其中也不乏帶小孩朝聖的家長。周湯豪26日在社群更新演唱會上的片段，只見他從觀眾席抱了個小男孩，最後卻被小朋友叫「爸爸」，他為此超慌張，也使全場笑翻。

▲▼周湯豪「突被3歲童叫爸爸」超慌表情被萬人看見。（圖／翻攝自Instagram／nickthereal4sho）

▲周湯豪連兩日在台北小巨蛋開唱。（圖／翻攝自Instagram／nickthereal4sho）

影片中，周湯豪從看台抱起一個3歲的男童，問說「你幾歲」，小朋友疑似因為緊張，自稱1歲，讓周湯豪笑說：「你又變1歲了？你1歲這麼重！」後來，周湯豪又問：「你知道我是誰嗎？」沒想到小朋友竟秒答：「爸爸。」讓周湯豪頓時傻眼。

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▲▼周湯豪「突被3歲童叫爸爸」超慌表情被萬人看見。（圖／翻攝自Instagram／nickthereal4sho）

▲周湯豪被粉絲的小孩叫爸爸。（圖／翻攝自Instagram／nickthereal4sho）

小朋友喊完「爸爸」後，掀起全場熱烈的歡呼和笑聲，周湯豪接著趕緊把小孩還給親媽，直說：「okay，這個有點危險。」還強調「The kid is not my son（這小孩不是我兒子）」，片段也引網友笑說「爸爸叫得真順口，回家一定看著照片天天叫」、「看到帥哥都說是爸爸嗎」、「演唱會現賺一個兒子」。

▲▼周湯豪「突被3歲童叫爸爸」超慌表情被萬人看見。（圖／翻攝自Instagram／nickthereal4sho）

▲周湯豪和小朋友的互動笑翻全場。（圖／翻攝自Instagram／nickthereal4sho）

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