周湯豪「突被3歲童叫爸爸」　超慌表情被萬人看見：這個有點危險

記者蔡宜芳/綜合報導

周湯豪上周末連續兩天在台北小巨蛋開唱,吸引大票歌迷入場支持,其中也不乏帶小孩朝聖的家長。周湯豪26日在社群更新演唱會上的片段,只見他從觀眾席抱了個小男孩,最後卻被小朋友叫「爸爸」,他為此超慌張,也使全場笑翻。

▲周湯豪連兩日在台北小巨蛋開唱。(圖/翻攝自Instagram/nickthereal4sho)

影片中,周湯豪從看台抱起一個3歲的男童,問說「你幾歲」,小朋友疑似因為緊張,自稱1歲,讓周湯豪笑說:「你又變1歲了?你1歲這麼重!」後來,周湯豪又問:「你知道我是誰嗎?」沒想到小朋友竟秒答:「爸爸。」讓周湯豪頓時傻眼。

▲周湯豪被粉絲的小孩叫爸爸。(圖/翻攝自Instagram/nickthereal4sho)

小朋友喊完「爸爸」後,掀起全場熱烈的歡呼和笑聲,周湯豪接著趕緊把小孩還給親媽,直說:「okay,這個有點危險。」還強調「The kid is not my son(這小孩不是我兒子)」,片段也引網友笑說「爸爸叫得真順口,回家一定看著照片天天叫」、「看到帥哥都說是爸爸嗎」、「演唱會現賺一個兒子」。

▲周湯豪和小朋友的互動笑翻全場。(圖/翻攝自Instagram/nickthereal4sho)