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百萬網紅曝「整型範本是趙露思」　與本尊對比照曝光被酸爆！

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸百萬網紅韓安冉現年25歲，已經離婚3次，她先前曾在自己的直播間中開玩笑提到離婚經歷，被調侃是「八離世家」，除了精彩的感情生活以外，她逐漸升級的外貌也是矚目焦點，而她也從不諱言整形，近日甚至直接拍片解說，稱自己的變美思路是參考趙露思，直接復刻，此話一出立刻就引發微博網友熱烈討論。

▲韓安冉稱自己的變美思路是學趙露思。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思近日因為新劇熱播，再創新的演藝生涯顛峰。（圖／翻攝自趙露思官方微博）

韓安冉近日拍片曬出一系列的美照，她很有自信地表示「我的變美思路都是摸著趙露思的來的，我都是有點復刻她的，你們應該看得出來吧？」接著補充「我很多思路都是去摸索、猜測露思是怎麼改的，我有點往她那邊靠」，曬出的照片中，也可看出妝容與整體造型的確有模仿趙露思的影子，但這也引發網友兩極討論。

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▲韓安冉稱自己的變美思路是學趙露思。（圖／翻攝自微博）

▲韓安冉稱自己的變美思路是學趙露思。（圖／翻攝自微博）

▲韓安冉稱自己的變美思路是學趙露思。（圖／翻攝自微博）

有中國大陸網友酸韓安冉「抄趙露思變美思路？可人家露思一顰一笑都自然靈動，這怎抄得走呀？」、「整了800回還沒有媽生臉趙露思十分之一美」、「她現在這樣也太嚇人了吧…哪裡像了啊…可怕…這鼻子周圍都坑坑巴巴的了」，而事實上就連趙露思也屢次捲入整容疑雲，因此部分網友直言「模版也do（整形）了吧」、「怪不得說長得像」。

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