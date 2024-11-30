小孟老師／11月30日星座運勢　牡羊多走走「桃花運直升」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：學習與人合作

感情：表達愛慕之情

財運：小賭怡情即可

幸運色：橙色

貴人：處女

小人：金牛

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雙子座

工作：恐懼自行遠離

感情：善解人意好評

財運：小心駛萬年船

幸運色：粉紅色

貴人：巨蟹

小人：處女

天秤座

工作：成為投資專家

感情：分享生活喜悅

財運：拓展業務範圍

幸運色：橙色

貴人：雙子

小人：巨蟹

【土象星座】

魔羯座

工作：善待他人自己

感情：珍惜彼此關係

財運：善用網絡資源

幸運色：亮紅色

貴人：射手

小人：雙魚

金牛座



工作：掌握每個機會

感情：互相理解對方

財運：一元復始好運

幸運色：金色

貴人：獅子

小人：射手

處女座

工作：聆聽他人心聲

感情：主動才有機會

財運：要細心莫大意

幸運色：紫色

貴人：天秤

小人：水瓶

【水象星座】

巨蟹座

工作：提高加快進度

感情：保持理智付出

財運：建立企業形象

幸運色：粉紅色

貴人：金牛

小人：天秤

天蠍座

工作：邏輯推演縝密

感情：戀愛層次提升

財運：發展商業模式

幸運色：大紅色

貴人：雙魚

小人：牡羊

雙魚座

工作：善於尋求思考

感情：愛的甜蜜畫面

財運：提升生產效益

幸運色：紫色

貴人：水瓶

小人：天蠍

【火象星座】

牡羊座

工作：放下嚴格心態

感情：桃花機會增多

財運：善用市場行銷

幸運色：藍色

貴人：魔羯

小人：獅子

獅子座

工作：看懂需求市場

感情：順其自然強運

財運：新的投資消息

幸運色：灰色

貴人：天蠍

小人：雙子

射手座

工作：工作表現良好

感情：尊重對方家庭

財運：管理現金支出

幸運色：玫瑰色

貴人：牡羊

小人：魔羯

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。