劉品言開副駕車窗嗆馬路三寶　夏于喬坐後座深怕不測

記者葉文正／台北報導

鏡電視《誰來演戲》全新型態第二季正式啟動！《誰來演戲》第二季將由劉品言擔任主持人，她將得挑戰一邊開一邊訪問演員，除了要展現個人開車技巧，還得要問出藝人的內心話。

▲劉品言自稱是個開車速度快但很安全的優良駕駛。（圖／翻攝臉書）

首次錄影前，劉品言先試駕大馬力的高價休旅車，雖然是首次接觸，但她仍是駕輕就熟的油門一踩，1公里多的路程裡，劉品言不只展現出高超駕車技術，也把第一次搭她車的導演嚇到不輕，坐在前座的導演直呼「當時好想打電話給我8歲女兒！」對此劉品言笑說自己開車風格雖然是風一樣的女子，雖然速度快但絕對是個安全駕駛，她也對未來將上節目的來賓喊話說：「請繫好安全帶，感受下班的歸心似箭！」

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▲劉品言喜歡規勸馬路三寶。（圖／鏡電視）



鏡電視從納豆主持的《誰來演戲》第一季，到王琄主持的《誰來演戲之圓桌對談》也榮獲金鐘獎入圍肯定。為持續求新求變， 2024年年底《誰來演戲》開啟全新第二季，並邀請劉品言擔任節目主持人。

▲劉品言熱愛開車。（圖／鏡電視）

回想與劉品言洽談過程，工作人員笑說主持人真的是非劉品言莫屬！原來劉品言曾上過台內的《誰來演戲》及《誰來演戲之圓桌對談》兩節目，當時工作人員就覺得她口條好、談話邏輯清楚，說的內容可以輕鬆好笑，但講到女性自我成長話題時又可以讓女生聽了很有共鳴，留下深刻印象。所以當決定尋找第二季主持人選時，工作人員第一個就想到劉品言，劉品言說當初接到主持邀約時，驚訝到連說了三次「我嗎？」



劉品言表示演員或是戲劇演出對她來說，一直以來在自己心中有很高的位置和尊重，她知道自己沒有辦法像做到像王琄般的大師級訪談，所以一開始很擔心能否接下主持工作，還好節目單位看到她有著輕鬆自在又不怕尷尬的特性，不管跟來賓陌生或熟悉都可以敞開心胸的大聊特聊。

除了都是由她負責開車，在車上聊天時也常聊到意想不到或很有趣的話題，都是在開車行進中放鬆自在的狀況下發生的，這樣的節目型態，讓劉品言展現出極高的興趣，也讓雙方一拍即合，劉品言也成了節目單位第一個，也是唯一一個聯絡的主持人選。



《誰來演戲》全新第二季將由劉品言擔任接送演員的司機，並在車上進行對談。每集節目中，劉品言不僅會展現她精湛的駕駛技巧，還會引導嘉賓分享他們的職業故事、個人情感、心情轉變與生活哲學，接送路上的車內空間成為避風港，讓演員們卸下心防，從銀幕上的光環到現實生活中的點滴，在觀眾面前展現他們最真實的樣貌。



劉品言表示自己對於車子的要求就是「乾淨、速度快、性能好」，她的車子也是乾乾淨淨沒什麼雜物。劉品言說因為自己從小身邊就有一群很會開車、修車的黑手哥哥們，耳濡目染下對於車子也相當熟悉，加上後來工作時都是自己開車上山下海的跑，身旁的朋友也都很習慣把她當作職業駕駛，自己也變成演藝界類uber司機。

至於開車時，劉品言笑說自己是個很親民的駕駛，如果遇到馬路三寶，她會親民的搖下窗戶，溫馨提醒對方要記得看紅綠燈跟打方向燈。有次劉品言載著夏于喬時，途中遇到三寶駕駛，她立刻降下副駕的車窗直接開口提醒對方，讓夏于喬完全措手不及不知如何是好，嚇得只能趕緊把自己的臉遮住，從此之後夏于喬只要搭她的車，就只坐後座。