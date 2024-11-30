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林柏宏進軍韓國鬆口：已進組拍攝！　施柏宇重穿高中制服「夢回莫俊傑」

記者蕭采薇／台北報導

林柏宏先前赴南韓參加釜山影展與宋芸樺一起登上「亞洲內容及全球OTT大獎」頒獎典禮，同時也傳出進軍韓國的好消息。他29日久違在台北現身公開活動，透露已經進組拍攝，「當初接到邀約的時候，就滿不敢相信的，但劇本非常特別，讓我很心動。」

▲▼ LV台北SOGO復興店全新開幕-林柏宏。（圖／記者黃克翔攝）

▲林柏宏久違在台出席活動。（圖／記者黃克翔攝）

林柏宏加盟由黑幫電影教父朴勳政執導的新片影《悲傷熱帶》（暫譯），繼「老公」許光漢之後也進軍韓國。林柏宏透露，故事是他沒有參與過的類型，團隊也非常專業，令他受益良多。林柏宏說：「和不一樣的團隊合作，也感受到不同文化的拍片方式，感受到劇組非常熱情又有效率。」

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▲▼ LV台北SOGO復興店全新開幕-林柏宏。（圖／記者黃克翔攝）

▲林柏宏進軍韓國，也透露已經進組拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

不過畢竟是新環境，總有要適應的地方，林柏宏說：「主要是要一直聽對手演員的韓文台詞，有時候會不太確定講到哪。」至於他將以什麼語言演出？林柏宏賣關子說：「就是，很多種語言。」但他也表示，劇組對他非常照顧，常常噓寒問暖，「可能因為我是外國人吧！」

▲▼ LV台北SOGO復興店全新開幕-施柏宇。（圖／記者黃克翔攝）

▲施柏宇在新作中，將重新穿上高中制服。（圖／記者黃克翔攝）

男星施柏宇則是近來也在海外拍戲，一段時間沒有在台灣公開露面。看來清瘦不少的他，透露最近接連演了兩部作品都是學生角色，從高中生演到大學生，粉絲或許可以期待「夢回莫俊傑」。不過也因為拍攝校園劇，合作對象幾乎都是00後的演員，讓施柏宇笑說：「有時候會感受到代溝，尤其是體力的部分。」

 

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