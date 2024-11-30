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鍾欣凌高空滑索鮪魚翻畫面惹爆笑 嚴藝文遭網友譴責道歉了

記者葉文正／台北報導

台視、八大播出的實境節目《老少女奇遇記2》因應中華隊冠軍賽延播一週，三位姐姐也表示很開心看到台灣棒球的好消息，在近期的中南部試片見面會時，製作單位選擇了第三集作播放，內容正是邀請了兩位在日本打棒球的高中生喬恩和國善，他們獨自在異地奮鬥的故事讓姐姐們和觀眾都非常感動，楊貴媚更表示：「會是未來的棒球明星。」

▲鍾欣凌(右)高空滑索鮪魚翻畫面惹爆笑 嚴藝文遭網友譴責道歉，鍾欣凌讚是真朋友！。（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

▲鍾欣凌(右)高空滑索鮪魚翻畫面惹爆笑 嚴藝文遭網友譴責道歉，鍾欣凌讚是真朋友！。（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

《老少女奇遇記2》「在日台人的故事」，第一站「高知」，拜訪老中青三代選擇久居日本這個遠離城市的台灣人，第一集的居酒屋辣椒姐洪大姐、即將於第二集播出的遍路愛好者怡芳以及第三集兩位在日打棒球的高中生喬恩及國善，洪大姐常常在節目上表演綜藝摔，幽默、樂天、知足的個性，讓鍾欣凌笑說：「我看到嚴藝文老的時候的樣子。」

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▲鍾欣凌(右)高空滑索鮪魚翻畫面惹爆笑 嚴藝文遭網友譴責道歉，鍾欣凌讚是真朋友！。（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

▲楊貴媚(左起)嚴藝文與鍾欣凌在熊本。（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

在第一集播出後，鍾欣凌經典的黑鮪魚式高空滑索落地影片也成為《老少女奇遇記2》開播以來高流量的影片之一，許多人也被鍾欣凌可愛的落地方式及嚴藝文豪邁的笑聲感染紛紛留言「明明不能笑，但藝文姐的笑聲會渲染，不笑又對不起自己」、「真朋友的笑聲就是這麼豪邁XD」、「鍾欣凌講“大丈夫”好像小叮當的聲音喔」、「對不起我笑到卡痰」，鍾欣凌更是親自留言：「我是一隻黑鮪魚～」也有許多觀眾紛紛擔心重摔落地的鍾欣凌安全，鍾欣凌暖心地說：「那邊地面其實很軟很安全，就像是躺在軟木塞墊上，蠻舒服的，大家不用擔心。」嚴藝文也很抱歉地說到：「真的很不好意思沒忍住。」鍾欣凌笑說：「真的是朋友才能這樣笑。」

▲鍾欣凌(右)高空滑索鮪魚翻畫面惹爆笑 嚴藝文遭網友譴責道歉，鍾欣凌讚是真朋友！。（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

▲嚴藝文(左起)洪大姊與鍾欣凌！。（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

《老少女奇遇記2》花絮曝光第二站熊本，一到熊本三位姐姐馬上被熊本的美景和美食吸引，不但體驗了當地祭典的趣味比賽，還開啟了購物模式，走到哪就想買到哪，鍾欣凌更是興奮地說：「好想狂買喔！」就連身為總製作人的楊貴媚也悄悄地對鍾欣凌說：「不要說要狂買，偷偷吃就好了。」

三位姐姐特別感謝在熊本拜訪的「熊好生活」網站創辦人木庭小姐，不但親自開車帶姐姐們到處去玩體驗當地的風俗民情，甚至跟著製作單位勘景，對台灣劇組非常友善，木庭小姐向三位姐姐們請教台灣人比較常用FB還是IG，嚴藝文為了顯示自己年輕竟然回答：「 IG! 」還一臉得逞地笑說：「其實我騙她的，我還是用FB的老人啊！哈哈哈哈哈⋯⋯」

木庭小姐還帶三位姐姐去體驗滑獨木舟，非常怕水的嚴藝文說：「誰敢讓我下水就試試看！」剛上獨木舟沒多久就翻船的鍾欣凌則笑說：「好險你沒跟我同一艘。」跟嚴藝文同一艘船的小鮮肉林哲熹，為了努力維持獨木舟的平衡，更是使出練核心的技能並說道：「只有左邊屁股能碰到那個船。」在日本的拍攝之旅，楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文和張軒睿、林哲熹將體驗人生從未有過的奇遇、奇事和感動。

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楊貴媚, 嚴藝文, 鍾欣凌, 老少女奇遇記

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