不斷更新／韓星活動12月售票看這裡！　BOL4、姜丹尼爾門票同日開搶

記者蔡宜芳／綜合報導
韓星來台活動12月售票資訊不斷更新中！時刻關注《ETtoday娛樂星光雲》，將以下追星資訊記到小本本：
▲韓星12月搶票行事曆，點我看大圖。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）
【2025 KANGDANIEL CONCERT [ACT] IN TAIPEI】
▲姜丹尼爾。（圖／翻攝自Facebook／SHOW Office Entertainment.co.ltd）
售票日期：2024年12月8日（日）11:00
售票方式：Ticket Plus遠大售票網站及全台7-11 ibon機台
演出日期：2025年3月1日（六）18:00
演出地點：Legacy TERA（台北市南港區市民大道八段99號）
票價：座位A區 NT$5,600／座位B區 NT$4,600／座位C區 NT$3,600／身心席 NT$2,300
主辦單位：SHOW Office Entertainment.co.ltd
【2025 BOL4 Asia Tour Concert
▲臉紅的思春期。（圖／翻攝自Facebook／M-World Entertainment）
售票日期：2024年12月8日（日）14:00
售票方式：KKTIX、全家便利商店Famiport
演出日期：2025年1月25日（六）18:00
演出地點：國立臺灣大學綜合體育館1F（台北市大安區羅斯福路四段1號）
票價：A區 NT$4,280／B區 NT$3,280／C區 NT$2,880／身心席 NT$2,140
主辦單位：M-world Entertainment、MOTIVE PRODUCTION
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