ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

不斷更新／韓星活動12月售票看這裡！　BOL4、姜丹尼爾門票同日開搶

記者蔡宜芳／綜合報導

韓星來台活動12月售票資訊不斷更新中！時刻關注《ETtoday娛樂星光雲》，將以下追星資訊記到小本本：

▲韓星12月搶票行事曆，點我看大圖。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）

▲韓星12月搶票行事曆，點我看大圖。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）

【2025 KANGDANIEL CONCERT [ACT] IN TAIPEI】

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼姜丹尼爾。（圖／翻攝自Facebook／SHOW Office Entertainment.co.ltd）

▲姜丹尼爾。（圖／翻攝自Facebook／SHOW Office Entertainment.co.ltd）

售票日期：2024年12月8日（日）11:00
售票方式：Ticket Plus遠大售票網站及全台7-11 ibon機台
演出日期：2025年3月1日（六）18:00
演出地點：Legacy TERA（台北市南港區市民大道八段99號）
票價：座位A區 NT$5,600／座位B區 NT$4,600／座位C區 NT$3,600／身心席 NT$2,300
主辦單位：SHOW Office Entertainment.co.ltd

【2025 BOL4 Asia Tour Concert in Taipei】

▲▼臉紅的思春期。（圖／翻攝自Facebook／SHOW Office Entertainment.co.ltd）

▲臉紅的思春期。（圖／翻攝自Facebook／M-World Entertainment）

售票日期：2024年12月8日（日）14:00
售票方式：KKTIX、全家便利商店Famiport
演出日期：2025年1月25日（六）18:00
演出地點：國立臺灣大學綜合體育館1F（台北市大安區羅斯福路四段1號）
票價：A區 NT$4,280／B區 NT$3,280／C區 NT$2,880／身心席 NT$2,140
主辦單位：M-world Entertainment、MOTIVE PRODUCTION

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

推薦閱讀

台女星「下海做外賣」慘遭球員當場退貨！她淚崩被圍觀 不堪價碼曝

台女星「下海做外賣」慘遭球員當場退貨！她淚崩被圍觀 不堪價碼曝

陳傑憲「看到張立東接機」秒上前擁抱！　網驚為什麼？私下交情曝

陳傑憲「看到張立東接機」秒上前擁抱！　網驚為什麼？私下交情曝

李多慧破尺度脫了「單穿三角褲」中空被看光！17萬人看傻：下衣真的失蹤

李多慧破尺度脫了「單穿三角褲」中空被看光！17萬人看傻：下衣真的失蹤

大S決裂閨蜜安以軒！　她揭翻臉內幕「不再是朋友」

大S決裂閨蜜安以軒！　她揭翻臉內幕「不再是朋友」

林襄鏡面反射「超兇畫面」晃爆！低胸包不住…一半車頭燈全溢出來了

林襄鏡面反射「超兇畫面」晃爆！低胸包不住…一半車頭燈全溢出來了

快訊／鄭雨盛爆3劈憔悴現身！　向全民90度致歉：會負起當爸責任

快訊／鄭雨盛爆3劈憔悴現身！　向全民90度致歉：會負起當爸責任

快訊／NewJeans宣布「今夜12點起正式解約」！　後續活動計畫曝光

快訊／NewJeans宣布「今夜12點起正式解約」！　後續活動計畫曝光

黃曉明「希望這是一場夢」雙眼無神受訪！刪文爆情變網嘆人設敗光

黃曉明「希望這是一場夢」雙眼無神受訪！刪文爆情變網嘆人設敗光

陳傑憲本不想打職棒！　3年前曾曝「曹佑寧是背後推手」

陳傑憲本不想打職棒！　3年前曾曝「曹佑寧是背後推手」

台中跨年不只輝人、告五人　「兩大天團」也宣布要來了！

台中跨年不只輝人、告五人　「兩大天團」也宣布要來了！

ADOR回應NewJeans了！　合約仍有效「信任破裂不構成解約事由」

ADOR回應NewJeans了！　合約仍有效「信任破裂不構成解約事由」

金鐘影帝「割包皮被當場認出」！醫護：有看你的戲 他狂發抖：丟臉

金鐘影帝「割包皮被當場認出」！醫護：有看你的戲 他狂發抖：丟臉

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

台女星「下海做外賣」慘遭球員當場退貨！她淚崩被圍觀 不堪價碼曝

陳傑憲「看到張立東接機」秒上前擁抱！　網驚為什麼？私下交情曝

李多慧破尺度脫了「單穿三角褲」中空被看光！17萬人看傻：下衣真的失蹤

大S決裂閨蜜安以軒！　她揭翻臉內幕「不再是朋友」

林襄鏡面反射「超兇畫面」晃爆！低胸包不住…一半車頭燈全溢出來了

快訊／鄭雨盛爆3劈憔悴現身！　向全民90度致歉：會負起當爸責任

快訊／NewJeans宣布「今夜12點起正式解約」！　後續活動計畫曝光

黃曉明「希望這是一場夢」雙眼無神受訪！刪文爆情變網嘆人設敗光

陳傑憲本不想打職棒！　3年前曾曝「曹佑寧是背後推手」

台中跨年不只輝人、告五人　「兩大天團」也宣布要來了！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

姜丹尼爾, KANGDANIEL, 강다니엘, BOL4, 볼빨간사춘기, 臉紅的思春期

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 劉伊心結婚7年自爆曾氣到「找律師簽離婚協議」！　轉念契機曝光
  2. 奎丁爆「被其他KOL搶案子」　控廠商差別待遇：我真的便宜又大碗
  3. 出財出力疼老婆3星座公開！天秤重誠意　第一名「用錢證明愛」
  4. 《首爾之春》奪青龍大賞！鄭雨盛噤聲　丁海寅呆萌衝上台「我也有演」
  5. 范冰冰身材圓一圈　「修圖前後對比照」差異掀議認了：增重6公斤
  6. 青龍獎／黃晸珉連奪3座影帝！　金高銀《破墓》獲頒影后哽咽哭了
  7. 愛莉莎莎旅印度2周狂踩雷　「懷疑這不是人幹的」揭極端兩面
  8. 春風上課日常抽菸吃檳榔刁牌　還叫傳播妹陪讀
  9. 丁海寅奪青龍男配角獎　反派演技太神⋯當眾喊話前輩：對，我被附身了
  10. 最美賭王千金與竇驍結婚1年疑有喜！近況片「小腹微凸」飄孕味掀議

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366