2年前遭爆性騷！香川照之確定復出　「1人分飾6角」新戲已開拍

記者張筱涵／綜合報導

日本演員香川照之確定主演最新心理懸疑劇《災》，且是一人分飾六角的重要角色，該劇將於明年春季播出。消息於11月29日由日本WOWOW電視台正式宣布。

▲香川照之復出拍戲。（圖／翻攝自Instagram／kagawateruyuki）



香川自2022年因性騷案遭報導後，退出多個電視節目，並以歌舞伎演員市川中車的身份活動。這次參與連續劇是他自風波以來的首次回歸電視劇，距上一次出演的《六本木Class》已相隔2年。然而，他至今尚未重返有線電視台的電視劇，選擇以串流平台作為復出起點。

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據悉，香川照之此次出演新劇與電影《宮松與山下》有密切關聯，因為該片的導演與編劇同樣參與了《災》的製作。根據消息人士透露：「《宮松與山下》拍攝期間，香川與創作團隊在現場多次深入討論，並花費大量時間精心打造作品，香川對團隊的熱情與專注深感敬佩，因此欣然接受《災》的邀約。」

目前，《災》已在東京、神奈川等地進入拍攝階段。製作公司透露，香川對於這次久違的連續劇表現出高度熱忱，認真投入拍攝。

然而，香川此次復出也引發討論，有不少網友將其與同樣因女性問題遭批評的搞笑藝人松本人志進行比較。有評論指出，香川用了近三年的時間回歸螢幕，這是否也為其他藝人提供復出的參考時間，引發熱議。