ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

2年前遭爆性騷！香川照之確定復出　「1人分飾6角」新戲已開拍

記者張筱涵／綜合報導

日本演員香川照之確定主演最新心理懸疑劇《災》，且是一人分飾六角的重要角色，該劇將於明年春季播出。消息於11月29日由日本WOWOW電視台正式宣布。

外送用▲▼香川照之引退1年半…首曬1歲兒合照　「滿頭白髮」近況曝光。（圖／翻攝自Instagram／kagawateruyuki）

▲香川照之復出拍戲。（圖／翻攝自Instagram／kagawateruyuki）

香川自2022年因性騷案遭報導後，退出多個電視節目，並以歌舞伎演員市川中車的身份活動。這次參與連續劇是他自風波以來的首次回歸電視劇，距上一次出演的《六本木Class》已相隔2年。然而，他至今尚未重返有線電視台的電視劇，選擇以串流平台作為復出起點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據悉，香川照之此次出演新劇與電影《宮松與山下》有密切關聯，因為該片的導演與編劇同樣參與了《災》的製作。根據消息人士透露：「《宮松與山下》拍攝期間，香川與創作團隊在現場多次深入討論，並花費大量時間精心打造作品，香川對團隊的熱情與專注深感敬佩，因此欣然接受《災》的邀約。」

目前，《災》已在東京、神奈川等地進入拍攝階段。製作公司透露，香川對於這次久違的連續劇表現出高度熱忱，認真投入拍攝。

然而，香川此次復出也引發討論，有不少網友將其與同樣因女性問題遭批評的搞笑藝人松本人志進行比較。有評論指出，香川用了近三年的時間回歸螢幕，這是否也為其他藝人提供復出的參考時間，引發熱議。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

推薦閱讀

陳傑憲「看到張立東接機」秒上前擁抱！　網驚為什麼？私下交情曝

陳傑憲「看到張立東接機」秒上前擁抱！　網驚為什麼？私下交情曝

春風上課日常抽菸吃檳榔刁牌　還叫傳播妹陪讀

春風上課日常抽菸吃檳榔刁牌　還叫傳播妹陪讀

《首爾之春》奪青龍大賞！鄭雨盛噤聲　丁海寅呆萌衝上台「我也有演」

《首爾之春》奪青龍大賞！鄭雨盛噤聲　丁海寅呆萌衝上台「我也有演」

快訊／鄭雨盛爆3劈憔悴現身！　向全民90度致歉：會負起當爸責任

快訊／鄭雨盛爆3劈憔悴現身！　向全民90度致歉：會負起當爸責任

出財出力疼老婆3星座公開！天秤重誠意　第一名「用錢證明愛」

出財出力疼老婆3星座公開！天秤重誠意　第一名「用錢證明愛」

大S決裂閨蜜安以軒！　她揭翻臉內幕「不再是朋友」

大S決裂閨蜜安以軒！　她揭翻臉內幕「不再是朋友」

范冰冰身材圓一圈　「修圖前後對比照」差異掀議認了：增重6公斤

范冰冰身材圓一圈　「修圖前後對比照」差異掀議認了：增重6公斤

台女星「下海做外賣」慘遭球員當場退貨！她淚崩被圍觀 不堪價碼曝

台女星「下海做外賣」慘遭球員當場退貨！她淚崩被圍觀 不堪價碼曝

奎丁爆「被其他KOL搶案子」　控廠商差別待遇：我真的便宜又大碗

奎丁爆「被其他KOL搶案子」　控廠商差別待遇：我真的便宜又大碗

韓網怒批青龍獎腐爛！　「沒追悼金守美」：卻有時間給鄭雨盛發聲

韓網怒批青龍獎腐爛！　「沒追悼金守美」：卻有時間給鄭雨盛發聲

百萬網紅曝「整型範本是趙露思」　與本尊對比照曝光被酸爆！

百萬網紅曝「整型範本是趙露思」　與本尊對比照曝光被酸爆！

李多慧破尺度脫了「單穿三角褲」中空被看光！17萬人看傻：下衣真的失蹤

李多慧破尺度脫了「單穿三角褲」中空被看光！17萬人看傻：下衣真的失蹤

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

陳傑憲「看到張立東接機」秒上前擁抱！　網驚為什麼？私下交情曝

春風上課日常抽菸吃檳榔刁牌　還叫傳播妹陪讀

《首爾之春》奪青龍大賞！鄭雨盛噤聲　丁海寅呆萌衝上台「我也有演」

快訊／鄭雨盛爆3劈憔悴現身！　向全民90度致歉：會負起當爸責任

出財出力疼老婆3星座公開！天秤重誠意　第一名「用錢證明愛」

大S決裂閨蜜安以軒！　她揭翻臉內幕「不再是朋友」

范冰冰身材圓一圈　「修圖前後對比照」差異掀議認了：增重6公斤

台女星「下海做外賣」慘遭球員當場退貨！她淚崩被圍觀 不堪價碼曝

奎丁爆「被其他KOL搶案子」　控廠商差別待遇：我真的便宜又大碗

韓網怒批青龍獎腐爛！　「沒追悼金守美」：卻有時間給鄭雨盛發聲

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

香川照之

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 2年前遭爆性騷！香川照之確定復出　「1人分飾6角」新戲已開拍
  2. 鍾欣凌高空滑索鮪魚翻畫面惹爆笑 嚴藝文遭網友譴責道歉了
  3. 天生擁有雙陰道！網美「百人斬」卻沒人在乎：男人根本有洞就好
  4. 韓網怒批青龍獎腐爛！　「沒追悼金守美」：卻有時間給鄭雨盛發聲
  5. 小孟老師／11月30日星座運勢　牡羊多走走「桃花運直升」
  6. 劉品言開副駕車窗嗆馬路三寶　夏于喬坐後座深怕不測
  7. 林柏宏進軍韓國鬆口：已進組拍攝！　施柏宇重穿高中制服「夢回莫俊傑」
  8. 不斷更新／韓星活動12月售票看這裡！　BOL4、姜丹尼爾門票同日開搶
  9. 劉伊心結婚7年自爆曾氣到「找律師簽離婚協議」！　轉念契機曝光
  10. 奎丁爆「被其他KOL搶案子」　控廠商差別待遇：我真的便宜又大碗

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366