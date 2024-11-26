ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

天后阿妹台北街頭低調約會！男友發文謝粉絲暖舉：最開心的遇見

趁著休息空檔，阿妹與交往13年的調酒師男友Sam低調外出約會。（翻攝自IG）

▲趁著休息空檔，阿妹與交往13年的調酒師男友Sam低調外出約會。（翻攝自IG）

圖文／鏡週刊

張惠妹（aMEI）下月將登台北大巨蛋舉辦5場《2024 aMEI 張惠妹 ASMR max 演唱會》，趁著休息空檔，她與交往13年的調酒師男友Sam低調外出約會，期間被認出，Sam還Po文感謝粉絲的不打擾。

Sam於社群Po出天后女友宛如叮嚀的美照，寫道：「今天台北的天空，終於露出陽光燦爛的笑容，我們愜意的開著車聽音樂，也順著到達美味的甜點店，更低調地選擇邊旁的座位，最後還是被～很有禮貌且不打擾的認出，優雅的問候和微笑的道別，也成為今天最開心的遇見。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

接下來，aMEI巡演將於重慶舉辦演唱會，12月7日又移師深圳舉辦，接下來連2週幾乎都得飛離台灣，因此難得有空檔可以享受2人世界，粉絲的不打擾也成為最貼心的暖舉，粉絲看了Sam的感謝文，也直回「我也想遇見一次」、「甜甜的文字甜甜的小確幸」、「看得出很幸福」。

阿妹將於12月底在大巨蛋演出。（翻攝自IG）

▲阿妹將於12月底在大巨蛋演出。（翻攝自IG）


更多鏡週刊報導
【阿妹點頭嫁】事業愛情喜臨門！阿妹傳好事將近嫁年下男友　經紀人回應了
【阿妹點頭嫁1】Sam做到1事擄獲妹姐芳心　「男友視角片」讓粉絲暴動
【阿妹點頭嫁2】阿妹全球巡演Sam愛相隨　造訪米蘭大教堂吐：想跪下的fu

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

17歲學生無照遭輾雙亡！後車視角曝光　一摔車馬上被輾過

推薦閱讀

PEETA葛格前妻出事了！遭抓包「偷百萬YTR姊錢包」　深夜道歉：暫停所有工作

PEETA葛格前妻出事了！遭抓包「偷百萬YTR姊錢包」　深夜道歉：暫停所有工作

陳傑憲辣妻「大尺度上空照」被翻出！絕美畫面掀暴動　曾是啦啦隊女神

陳傑憲辣妻「大尺度上空照」被翻出！絕美畫面掀暴動　曾是啦啦隊女神

辛龍搬離傷心地「專心學佛」！劉真驟逝4年多　女兒現況曝光

辛龍搬離傷心地「專心學佛」！劉真驟逝4年多　女兒現況曝光

吳謹言「挺超大孕肚現身」！老公貼心扶腰　網一看震驚：感覺快生了

吳謹言「挺超大孕肚現身」！老公貼心扶腰　網一看震驚：感覺快生了

鄭雨盛疑腳踏三條船！「熱吻26歲嫩女友」影片外流　又爆人妻為他不倫10年

鄭雨盛疑腳踏三條船！「熱吻26歲嫩女友」影片外流　又爆人妻為他不倫10年

陳傑憲被捧好老公！她列5點逆風：給人夫標準的太低　搖頭揭女人辛酸

陳傑憲被捧好老公！她列5點逆風：給人夫標準的太低　搖頭揭女人辛酸

澎恰恰為她「搭機返台」快閃開唱！　資深歌后穿15年前戰袍：兩天沒吃飯

澎恰恰為她「搭機返台」快閃開唱！　資深歌后穿15年前戰袍：兩天沒吃飯

威廉、風田不演了「翻臉吵換主持人」！　賭演藝生涯發毒誓

威廉、風田不演了「翻臉吵換主持人」！　賭演藝生涯發毒誓

快訊／《魷魚》鄭好娟宣布「分手9年」李東輝！　公司證實：變回同事

快訊／《魷魚》鄭好娟宣布「分手9年」李東輝！　公司證實：變回同事

陳傑憲辣妻收「雙冠王生日禮」　 綺綺甜蜜放閃：以你為榮

陳傑憲辣妻收「雙冠王生日禮」　 綺綺甜蜜放閃：以你為榮

TFBOYS 13歲師弟遭霸凌！　「被按在地上」畫面流出…手上全是傷

TFBOYS 13歲師弟遭霸凌！　「被按在地上」畫面流出…手上全是傷

台灣隊「28名英雄球員IG」一次看！陳傑憲追蹤破31萬　林家正超暖圈粉

台灣隊「28名英雄球員IG」一次看！陳傑憲追蹤破31萬　林家正超暖圈粉

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

PEETA葛格前妻出事了！遭抓包「偷百萬YTR姊錢包」　深夜道歉：暫停所有工作

陳傑憲辣妻「大尺度上空照」被翻出！絕美畫面掀暴動　曾是啦啦隊女神

辛龍搬離傷心地「專心學佛」！劉真驟逝4年多　女兒現況曝光

吳謹言「挺超大孕肚現身」！老公貼心扶腰　網一看震驚：感覺快生了

鄭雨盛疑腳踏三條船！「熱吻26歲嫩女友」影片外流　又爆人妻為他不倫10年

陳傑憲被捧好老公！她列5點逆風：給人夫標準的太低　搖頭揭女人辛酸

澎恰恰為她「搭機返台」快閃開唱！　資深歌后穿15年前戰袍：兩天沒吃飯

威廉、風田不演了「翻臉吵換主持人」！　賭演藝生涯發毒誓

快訊／《魷魚》鄭好娟宣布「分手9年」李東輝！　公司證實：變回同事

陳傑憲辣妻收「雙冠王生日禮」　 綺綺甜蜜放閃：以你為榮

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鏡週刊

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 動力火車力挺林智勝做公益　12強與有榮焉：希望資源多給原鄉孩子
  2. 吳君如金馬新片「靈感來自《關鍵時刻》」　監製認：寶傑告訴我的
  3. 柔柔談婆媳問題超有感「意見不同不回嘴」！　和李亞萍互動全說了
  4. 13歲偶像練習生疑遭「按在地上霸凌」　教師媽二度發聲：生理特點造成
  5. 高宇蓁「床戲尺度太大要修改」男友心聲曝光！　砸8位數跨界電影
  6. 六月出國「兒天天傳訊喊想妳」　暖心對話曝光：希望以後對女友也這樣
  7. 黃曉明新片票房超慘「上映9天就下架」！　網搖頭：被葉珂拖累
  8. 劉爾金升格老闆…近況曝光！　日本朝聖棒球「搭機聽到奪冠」嗨翻
  9. 吳姍儒3度接下除夕節目主持棒！　中國娃娃睽違10年在台合體演出
  10. 周興哲預告：下週現身周杰倫大巨蛋　記者會一半...葉舒華突驚喜現身！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366