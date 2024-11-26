天后阿妹台北街頭低調約會！男友發文謝粉絲暖舉：最開心的遇見

▲趁著休息空檔，阿妹與交往13年的調酒師男友Sam低調外出約會。（翻攝自IG）

圖文／鏡週刊

張惠妹（aMEI）下月將登台北大巨蛋舉辦5場《2024 aMEI 張惠妹 ASMR max 演唱會》，趁著休息空檔，她與交往13年的調酒師男友Sam低調外出約會，期間被認出，Sam還Po文感謝粉絲的不打擾。

Sam於社群Po出天后女友宛如叮嚀的美照，寫道：「今天台北的天空，終於露出陽光燦爛的笑容，我們愜意的開著車聽音樂，也順著到達美味的甜點店，更低調地選擇邊旁的座位，最後還是被～很有禮貌且不打擾的認出，優雅的問候和微笑的道別，也成為今天最開心的遇見。」

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接下來，aMEI巡演將於重慶舉辦演唱會，12月7日又移師深圳舉辦，接下來連2週幾乎都得飛離台灣，因此難得有空檔可以享受2人世界，粉絲的不打擾也成為最貼心的暖舉，粉絲看了Sam的感謝文，也直回「我也想遇見一次」、「甜甜的文字甜甜的小確幸」、「看得出很幸福」。

▲阿妹將於12月底在大巨蛋演出。（翻攝自IG）



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