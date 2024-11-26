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徐玄振、孔劉新戲上演19禁！最新版理想型公開　直球告白DEX狂撩好性感

文／妞新聞

《又，吳海英》、《浪漫醫生金師傅》、《愛情的溫度》、《愛上變身情人》…擁有韓國「浪漫羅曼史女王」封號的「徐玄振」，終於有新戲要上檔啦！將與「孔劉」飾演契約婚姻夫妻，於Netflix新劇《一箱情緣》（The Trunk）中上演19禁親密互動，她最近登上由戀愛實境秀《單身即地獄2》嘉賓、知名YouTuber「金珍映（DEX）」所經營的人氣網路節目「냉터뷰는」展現私下面貌。

▲徐玄振搭檔孔劉出演Netflix新劇《一箱情緣》（The Trunk）。（圖／Netflix）

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▲徐玄振登人氣網路節目「냉터뷰는」。（圖／Youtube／일일칠 - 117，下同）

徐玄振簡單盤起長髮、穿著露肩上衣登場，氣質又優雅的打扮自帶女神光芒，她還可愛地形容自己是「第一次登上YouTube節目」，不過女神卻一點都不怯場緊張，面對各種提問侃侃而談，與主持人DEX火花四射，尤其是大家最好奇的「理想型問題」，也因為驚人直率的答案登上新聞版面。

39歲徐玄最新版理想型公開

狂撩小10歲年下男直球告白

1985年出生，今年39歲的徐玄振隨著年紀增長，條件也改變了！她透露：「小時候喜歡肩膀寬、身高高的，現在覺得相處起來很開心，讓時間不知不覺過得快一點的人很不錯」，之後更追加要沉穩、有安全感的男人，笑稱：「這種類型誰不喜歡？」

接著提及關鍵的年紀接受範圍，徐玄振馬上被挖出2017年的歷史答案『小7歲也OK』，讓1995年出生、整整小10歲超出範圍的DEX反問：「那我就不行了嗎？」沒想到『努那』一秒改口：「你當然可以，因人而異嘛～」不過也不忘隔空安撫一下螢幕老公孔劉，強調「可以接受大6歲的年紀」。（某大叔：來不及了！！！）

徐玄振也表示喜歡那種不會讓人無法預測、心裡七上八下的類型，偏好性格溫和的對象，DEX馬上提醒：「我們聊天已經超過2個小時了！有沒有覺得時間過得很快？」讓女神驚呼連連，訪談間不但誇讚DEX性感，最後在總結理想型時直接直球告白：「就是你了吧！」狂撩得年下男主持人害羞到不行，精彩互動引爆熱議。

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

徐玄振1年不見近況曝光！「雙頰凹陷＋下顎凸出」瘦到變紙片人，爆瘦照瘋傳粉絲擔心

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