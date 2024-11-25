黃宣講話太順曾志偉聽不懂！　自稱「蚵仔煎戰士」初見面留印象

記者孟育民／台北報導

緯來原創大型美食競賽綜藝《夜市王》即將在本周六30日起，晚上7點起於緯來綜合台全球首播，不僅有超豪華主持、評審陣容，Lulu黃路梓茵、阿達A/DA、美麗本人、香港影帝曾志偉，來自國際人氣網紅Alizabeth娘娘及韓勾ㄟ金針菇，觀眾還可以期待華麗的飛行嘉賓陣容，其中首周播出內容就邀請到多次獲得金獎肯定，超人氣才華洋溢歌手黃宣，以「蚵仔煎戰士」之姿為夜市美食發聲，挑戰評審們「懂吃不懂吃」！

▲▼黃宣登上《夜市王》 。（圖／緯來提供）

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黃宣當初接到《夜市王》邀約，聽到是要擔任美食競賽節目飛行嘉賓，主題還是台灣夜市經典小吃「蚵仔煎」，二話不說就答應，黃宣開心分享：「我特別喜歡吃蚵仔煎，完全衝著蚵仔煎來的，可以說是從小吃到大。」

被問到是不是特別喜愛海鮮蚵仔類食材，在音樂上總是展現多元化風格的黃宣對食材也深具包容度：「我沒有特別討厭哪些食物，我對每個食物都有高度的包容，只是對於蚵仔煎我是比較挑的，沒想到這次參加《夜市王》裡的夜市選手，其中有2家在我的各項指標裡面幾近滿分。」

▲黃宣品嚐蚵仔煎 。（圖／緯來提供）

第一次和曾志偉、泰國娘娘及韓勾ㄟ金針菇同台坐在評審區，也讓黃宣覺得新鮮有趣，生性幽默、口條分明的他，原本也想找機會模仿曾志偉，但發現錄製過程中很緊湊，加上秉持著自己對蚵仔煎的專業度，很難見縫插針開玩笑，但開場一口氣的自我介紹卻讓曾志偉印象深刻「我是Yellow黃宣，aka東南亞巨石強森，台灣史塔森，21世紀的摩登大聖，自帶風雲的男人，肌肉章魚哥，哈克南最後的表舅，今天我也是代表蚵仔煎精英協會士官長，我是蚵仔煎戰士！」 結果竟然是因為念得太順暢，讓曾志偉一個字都聽不懂，笑翻全場。

▲黃宣講話太快曾志偉聽不懂 。（圖／緯來提供）