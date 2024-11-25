74歲譚詠麟病倒…演出急喊卡！　「吃藥都沒用」拍片憔悴貌曝光

記者蔡宜芳／綜合報導

74歲的港星譚詠麟是「溫拿五虎」之一，出道多年仍活躍於歌壇。他近來正在舉辦巡迴演唱會，沒想到23日卻突然宣佈取消當晚的演出，坦言自己沒辦法在短時間內解決健康問題，其憔悴面容也引來網友關心。

▲譚詠麟在巡迴演出中驚傳健康出狀況。（圖／翻攝自微博／譚詠麟AlanTam）

譚詠麟23日上傳一支影片，通知歌迷自己將延後舉辦當晚的演唱會。他透露自己在衢州演出時，因為當天氣溫突然下降且風勢很大，跳舞後全身濕透的他在台上著涼，開始咳嗽不止，「下半場更咳得厲害，當晚就已經沒有去慶功宴，回到房間馬上吃藥休息。」

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▲▼譚詠麟在著涼後咳嗽不止。（圖／翻攝自微博／譚詠麟AlanTam）

回到香港的第一天，譚詠麟感覺還算不錯，但後來又咳嗽加劇且失聲，他隨即去看醫生並接受治療，「到今日已經是用盡任何方法，任何對喉嚨有幫助的藥物都試用了不過亦都沒有幫助更沒有好轉，昨晚亦都在台上綵排試了一個多小時，但沒有一首歌可以完成。」

在影片中，譚詠麟也提到，可能輕鬆地玩著唱是可以的，但以專業方面來說，他過不去自己這關，所以在與團隊和主辦單位商討後，決定取消當晚的演出，「希望之後可以用最好的聲音，狀態再在台上再和大家開心見面。」譚詠麟也向粉絲保證，自己會努力調理好身體。

▲譚詠麟宣佈演唱會延期。（圖／翻攝自微博／譚詠麟AlanTam）