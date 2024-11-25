中華隊奪冠！賈永婕嗨喊「不道歉了」　101最高光明燈：就是挺台灣

記者張筱涵／綜合報導

台北101董事長賈永婕24日親自到東京巨蛋，見證中華隊奪下「2024年世界棒球12強賽」冠軍。過去她曾對在台北101點燈遭質疑「公器私用」一事道歉，如今見到台灣奪冠，燦笑直呼：「我決定不道歉了！」

▲賈永婕到現場為中華隊加油。（圖／記者李毓康攝）



賈永婕現場見證台灣拿下2024年世界棒球12強賽的冠軍，激動站起對著鏡頭燦笑慶祝，更發出寫有「TEAM TAIWAN世界冠軍」的台北101說：「我決定不道歉了，這個光明燈點得真好，從11月10日就一直點，就是挺台灣。賈董哭了。」

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▲台北101點亮TEAM TAIWAN 世界冠軍。（圖／翻攝自FACEBOOK／賈永婕的跑跳人生）



賈永婕貼文下也湧入網友力挺，「這個最高光明燈點得好啊」、「謝謝賈董的光明燈～成功了」、「愛死賈董！到場支援超值得，點燈點爆」、「舉國歡騰！讓全世界都看見」、「挺台灣！這盞光明燈」。

而賈永婕會突然提到不道歉，其實是因為先前賈永婕的丈夫王德杰透過德杰集團贊助台北101點燈，為中華隊加油，卻引發公器私用質疑。她回應一切均經董事會審核，點燈活動的名為「50/50 夢想高飛」的特展，是台北101集結10家企業，共同為偏鄉少棒隊進行公益點燈募款活動，同時也透露，參與企業捐款的60萬元，已全數用於支持偏鄉棒球計畫。