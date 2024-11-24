Gino 1年沒戲拍「別在乎別人的嘴」　曝新工作…孫德榮留言給忠告

記者蔡宜芳／綜合報導

男星Gino先前離開民視，回到三立拍戲，怎料竟傳出得罪高層遭封殺，而其前經紀人孫德榮也公開替他道歉。Gino 24日在社群分享自己重回主持工作的心境，並寫下「不要在乎長在別人身上的嘴」，隨後，孫德榮也現身留言。

▲Gino和孫德榮在11月初結束合作關係。（圖／翻攝自Facebook／GINO Tsai、孫腫來了）

Gino曬出自己拿著麥克風在攝影棚準備的畫面，表示雖然離開主持崗位一段時間，但他依然非常喜歡這份工作。他也以標記的形式寫下「學習處理每個工作」、「謝謝大家還是很照顧我」、「不要在乎長在別人身上的嘴」，引許多網友留言替他加油打氣。

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▲Gino接下新主持工作。（圖／翻攝自Facebook／GINO Tsai）

值得一提的是，Gino的前經紀人孫德榮先前曾公開提及Gino得罪電視台高層，並表示雙方結束了合作關係，「子不教父之過，我已不再是Gino的經紀人，希望有一位懂他的人，繼續為他推展他的演藝事業，我能力有限下台一鞠躬。」而在Gino 24日發文後，孫德榮也現身留言區，寫道：「加油！虛心謙虛接受一切。」

▲孫德榮曾公開提到Gino得罪長官。（圖／翻攝自Facebook／孫腫來了）