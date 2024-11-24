ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Gino 1年沒戲拍「別在乎別人的嘴」　曝新工作…孫德榮留言給忠告

記者蔡宜芳／綜合報導

男星Gino先前離開民視，回到三立拍戲，怎料竟傳出得罪高層遭封殺，而其前經紀人孫德榮也公開替他道歉。Gino 24日在社群分享自己重回主持工作的心境，並寫下「不要在乎長在別人身上的嘴」，隨後，孫德榮也現身留言。

外送用▲▼Gino 1年沒戲拍「別在乎別人的嘴」　曝新工作…孫德榮留言給忠告。（圖／翻攝自Facebook／GINO Tsai、孫腫來了）

▲Gino和孫德榮在11月初結束合作關係。（圖／翻攝自Facebook／GINO Tsai、孫腫來了）

Gino曬出自己拿著麥克風在攝影棚準備的畫面，表示雖然離開主持崗位一段時間，但他依然非常喜歡這份工作。他也以標記的形式寫下「學習處理每個工作」、「謝謝大家還是很照顧我」、「不要在乎長在別人身上的嘴」，引許多網友留言替他加油打氣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼Gino 1年沒戲拍「別在乎別人的嘴」　曝新工作…孫德榮留言給忠告。（圖／翻攝自Facebook／GINO Tsai）

▲Gino接下新主持工作。（圖／翻攝自Facebook／GINO Tsai）

值得一提的是，Gino的前經紀人孫德榮先前曾公開提及Gino得罪電視台高層，並表示雙方結束了合作關係，「子不教父之過，我已不再是Gino的經紀人，希望有一位懂他的人，繼續為他推展他的演藝事業，我能力有限下台一鞠躬。」而在Gino 24日發文後，孫德榮也現身留言區，寫道：「加油！虛心謙虛接受一切。」

▲▼Gino 1年沒戲拍「別在乎別人的嘴」　曝新工作…孫德榮留言給忠告。（圖／翻攝自Facebook／孫腫來了）

▲孫德榮曾公開提到Gino得罪長官。（圖／翻攝自Facebook／孫腫來了）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

小S怒嗆「你也不提早跟我講」　工作人員回嘴...結局神翻轉

推薦閱讀

澎恰恰為她「搭機返台」快閃開唱！　資深歌后穿15年前戰袍：兩天沒吃飯

澎恰恰為她「搭機返台」快閃開唱！　資深歌后穿15年前戰袍：兩天沒吃飯

小S錄影出事了！弄斷王瀅20萬精品包　嚇到臉僵「畫面全播送」

小S錄影出事了！弄斷王瀅20萬精品包　嚇到臉僵「畫面全播送」

金馬獎／劉冠廷開場講錯話「謝盈萱吳君如全臭臉」！　畫面播出掀議

金馬獎／劉冠廷開場講錯話「謝盈萱吳君如全臭臉」！　畫面播出掀議

薔薔爸爸出事了！社區地下室「被從後面偷襲毆打」秒暈倒 傷勢照曝

薔薔爸爸出事了！社區地下室「被從後面偷襲毆打」秒暈倒 傷勢照曝

賈永婕東京巨蛋「外露比基尼」應援脫了！起底11年前熱血一幕：勇氣哪來

賈永婕東京巨蛋「外露比基尼」應援脫了！起底11年前熱血一幕：勇氣哪來

直擊／周湯豪小巨蛋唱到一半⋯　轉播台日棒球比數：中華隊4比零啦！

直擊／周湯豪小巨蛋唱到一半⋯　轉播台日棒球比數：中華隊4比零啦！

金馬獎／劉冠廷結尾「喊錯1句話」大出包！　網友一聽超錯愕：出事了

金馬獎／劉冠廷結尾「喊錯1句話」大出包！　網友一聽超錯愕：出事了

啦啦隊正妹「巧遇12強中華隊球員」！藥妝店大跳應援舞 他尬笑全被拍

啦啦隊正妹「巧遇12強中華隊球員」！藥妝店大跳應援舞 他尬笑全被拍

春風「哥，我落馬了」跟周杰倫討拍！本尊被釣出 19字回答太幽默

春風「哥，我落馬了」跟周杰倫討拍！本尊被釣出 19字回答太幽默

林襄「無緣看台日冠軍戰」曝原因　快閃東京：最無悔的一次決定

林襄「無緣看台日冠軍戰」曝原因　快閃東京：最無悔的一次決定

金馬61完整得獎名單！　《鬼才之道》5獎大贏家

金馬61完整得獎名單！　《鬼才之道》5獎大贏家

金馬獎／2新人主持超混亂挨轟！「出包當場彎腰乾笑」　尷尬畫面全播出

金馬獎／2新人主持超混亂挨轟！「出包當場彎腰乾笑」　尷尬畫面全播出

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

澎恰恰為她「搭機返台」快閃開唱！　資深歌后穿15年前戰袍：兩天沒吃飯

小S錄影出事了！弄斷王瀅20萬精品包　嚇到臉僵「畫面全播送」

金馬獎／劉冠廷開場講錯話「謝盈萱吳君如全臭臉」！　畫面播出掀議

薔薔爸爸出事了！社區地下室「被從後面偷襲毆打」秒暈倒 傷勢照曝

賈永婕東京巨蛋「外露比基尼」應援脫了！起底11年前熱血一幕：勇氣哪來

直擊／周湯豪小巨蛋唱到一半⋯　轉播台日棒球比數：中華隊4比零啦！

金馬獎／劉冠廷結尾「喊錯1句話」大出包！　網友一聽超錯愕：出事了

啦啦隊正妹「巧遇12強中華隊球員」！藥妝店大跳應援舞 他尬笑全被拍

春風「哥，我落馬了」跟周杰倫討拍！本尊被釣出 19字回答太幽默

林襄「無緣看台日冠軍戰」曝原因　快閃東京：最無悔的一次決定

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

GINO, 蔡東威, 孫德榮

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 直擊／周湯豪小巨蛋唱到一半⋯　轉播台日棒球比數：中華隊4比零啦！
  2. 風田朝聖台日冠軍戰！現場響起「《終極》主題曲」是SpeXial唱的
  3. NewJeans天價解約金數字曝光！　閔熙珍聊天紀錄洩成員超高收入
  4. 直擊／宛如拍偶像劇！周湯豪衝入觀眾席「深情對唱人妻」　她嬌羞了
  5. 《鬼才之道》獲五大獎「金馬大贏家」　張榕容被包圍喊：與有榮焉！
  6. 偷心人夫周興哲暖到太犯規！怕團隊著涼　華服披工作人員身上
  7. 周湯豪唱完小巨蛋受傷了！後台緊急搶救「吞止痛藥」：把筋扳回來
  8. 擊敗張艾嘉、吳君如奪金馬！　新科影后鍾雪瑩也嚇到：我有「蛤」出來
  9. 林襄「無緣看台日冠軍戰」曝原因　快閃東京：最無悔的一次決定
  10. 專訪／190cm金雲壁咚CP林宇！　「第一眼就認定他」曝首見面過程

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366