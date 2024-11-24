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台下大喊：禿頭也愛你！　町田啓太神回台粉約定「24小時見面會」

記者吳睿慈／台北報導

日本男星町田啓太參演《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》（櫻桃魔法」）受到台灣粉絲喜愛，他出道以來首度在台灣舉辦見面會，除了親自挑選禮物，活動場上更是互動連連，看到粉絲對他的熱情愛意，他還自嘲「有80歲禿頭的勇氣了」，妙語如珠逗得全場笑出來。

▲▼　町田啓太為。（圖／圖／LDH愛夢悅提供）

▲町田啓太23日在台舉辦見面會。（圖／LDH愛夢悅提供）

町田啓太23日晚間於Legacy MAX舉辦見面會，除了台灣之外，還有來自來日本、韓國、香港、泰國甚至紐約的粉絲到場，他來台大啖美食，清單包含滷肉飯、冰火菠蘿油、蓮霧、火鍋等，以及巧克力口味小籠包，他原以為甜品小籠包不太好吃，「沒想到苦甜苦甜的，是大人的味道！」雖然這次還沒吃到臭豆腐，但他表示：「我一定要試試看。」他也打趣表示若能來台拍戲，隨時準備好，「可以一直吃台灣美食，但可能會胖20公斤！」

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▲町田啓太從觀眾席現身，全場瘋掉。（圖／圖／LDH愛夢悅提供）

▲町田啓太從觀眾席現身，全場瘋掉。（圖／LDH愛夢悅提供）

見面會與粉絲交流零距離，町田啓太箱子裡抽出粉絲提問，他被問到剪髮的好處、壞處，妙回「剪完吹頭髮很快，但冬天有點冷」，此時現場突然有人喊「禿頭也愛你！」町田笑說：「我80歲大家也會跟著我吧，感謝我現在有80歲禿頭的勇氣了！」他向現場喊話「80歲時也要來喔，沒來就是騙我喔！」

▲町田啓太回答粉絲問題，每題都很爆笑。（圖／圖／LDH愛夢悅提供）

▲町田啓太回答粉絲問題，每題都很爆笑。（圖／LDH愛夢悅提供）

在「町田啓太問答」的橋段，他越答錯答案、現場越開心，因為要爆料自己的小秘密，一連4題錯了3題，町田啓太忍不住說：「溫柔的大家怎麼變這麼嚴格」，除了示範180度挺腳、芭蕾腳，也說出自己有「我可以把大姆指關節弄斷」的秘特技，最後還用大拇指代替奶嘴重現《幽遊白書》真人版小閻王用中文說出「謝謝大家今天來」。

▲▼　町田啓太為。（圖／圖／LDH愛夢悅提供）

▲町田啓太帶動跳。（圖／LDH愛夢悅提供）

現場還播出町田為準備台北見面會要送粉絲的禮物，特地去京都挑選禮物的影片，他跑多家店買了包括扇子、寫著「JAPAN」的筷子、口金包、包巾、貓咪側背包和河童造型的小睡枕等五種，且採買時還不忘補充熱量，看到賣糰子的店忍不住走進去，甚至因為吃太久，錯過原定的新幹線班次，他解釋：「太認真挑禮物，所以肚子餓了！」讓現場爆笑聲連連。

▲▼　町田啓太為。（圖／圖／LDH愛夢悅提供）

▲町田啓太與粉絲大合照。（圖／LDH愛夢悅提供）

活動最後，町田與現場千名粉絲拍大合照，要大家比讚、自己卻一時開心錯比「YA」手勢。他感性地表示，見到粉絲充滿笑容與發光的眼神，讓他度過了一段幸福時光，並期待下次再與大家相見，最後開玩笑說：「下次見面會直接辦24小時馬拉松怎麼樣？我們可以中途一起睡一下！」期盼未來還有機會能再來台與大家相見。

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