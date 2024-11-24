泱泱泰國搭捷運「刷錯卡」史上巨糗！站務急開閘口 友傻眼：衝蝦毀

記者潘慧中／綜合報導

泱泱（吳泱潾）2017年因成為《木曜4超玩》主持群一員，就此打開知名度。平常工作忙碌的她，最近和中信兄弟啦啦隊希希一起前往泰國旅遊，未料23日不小心出糗了，「把房卡誤當捷運卡插進閘口裡。」

▲泱泱泰國出糗。（圖／翻攝自Instagram／lynnwu0219）



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泱泱在Instagram限時動態透露，當場準備通過捷運閘門時，竟然不小心把房卡當成捷運卡，房卡當場被吸入閘口內，只好拜託當地的站務人員協助取出，「今日我最糗…我很抱歉。」

▲▼站務人員連忙幫泱泱解圍。（圖／翻攝自Instagram／lynnwu0219）



畫面中的背景音，可以聽到泱泱一直說sorry，「我太蠢了！」同行的希希除了直呼傻眼，還不敢相信地說：「泱泱在我心中一直是一個高材生代表，但我真的不知道她把我們的房卡塞進捷運站閘門衝蝦毀。」

▲希希不敢相信泱泱會有這種失誤。（圖／翻攝自Instagram／cc.cece01）



但旅途的波折尚未告一段落，希希事後在限動透露，和泱泱還上錯車、去錯捷運站，返回原點後，居然走錯月台了，連忙衝回正確的搭車處，希望能順利回到住宿的地方。

▲希希和泱泱的旅途一波三折。（圖／翻攝自Instagram／cc.cece01）