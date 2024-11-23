被說「以為是陳美鳳」：完蛋了！曾莞婷14字首回應 高EQ網全截圖

記者潘慧中／綜合報導

曾莞婷最近因在《影后》飾演傲嬌女演員「潘茵茵」，精湛演技再度讓網友眼睛為之一亮。沒想到，最近發文和粉絲互動時，照片被說「以為是陳美鳳」，她看到後選擇用高EQ回應。

▲曾莞婷高EQ回應網友。（圖／翻攝自Facebook／曾莞婷）



照片中，可以看到曾莞婷紮著麻花辮髮型，身穿寶藍色西裝外套，內搭灰色高領上衣，坐在餐桌前、拿起馬克杯，用迷人笑容叮嚀粉絲：「活力的早晨來自於活力的早餐，大家早安～天氣變冷加件衣服囉。」

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▲曾莞婷的這張照片被說像陳美鳳。（圖／翻攝自Facebook／曾莞婷）



沒想到，有部分網友留言跟曾莞婷說：「完蛋了！我怎麼猛一看，以為是陳美鳳…下次打燈，要打亮一點兒…。」對此，她當天立刻被釣出來回應了，「你是不是也戴著太陽眼鏡說很暗？」

▲68歲的陳美鳳保養有成。（圖／翻攝自Facebook／陳美鳳）



事實上，曾莞婷日前坦言「其實潘茵茵一開始不是屬意我，因為太多人避諱這個角色」，但因為和該角色有同樣感受，她便決定接演，「我是心疼她的，也許是我自己的投射，她為了她最熱愛的舞台全心全意的投入，為了她想要的角色最後放下所有的堅持，最後她的世界只剩下她自己。」

▲曾莞婷在《影后》飾演潘茵茵。（圖／翻攝自Instagram／vicky_7155）



或許有觀眾會覺得曾莞婷的戲份不多，但她表示每場戲都是用盡一生的力氣在演，睡前至少在腦海自省10遍，檢討哪裡不好、哪裡能更好，「因為在乎，所以更真實。這就是我要獻給你們也獻給自己的影后。」