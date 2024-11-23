MAMA／aespa性感女神風現身！　鏡頭前輪流放電⋯寧寧下秒害羞了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓一年一度頒獎典禮2024 MAMA正式揭開序幕，活動23日進行最後一天，女團aespa睽違3年出席盛典，Karina率先暴雷舞台：「為了MAMA用心準備了表演舞台，請大家期待。」她們穿著簡約黑的禮服亮麗現身，甫踏上紅毯就引起熱烈尖叫聲。

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▲aespa現身MAMA紅毯。（圖／翻攝自myvideo）



寧寧也預告，過去以來歌曲都是以「未來」為主題，希望以後有機會帶給歌迷小清新、可愛的風格，引發眾歌迷期待，盼望看到不同的她們。另外，成員Giselle雖因出現「過敏反應」只能參加部分演出，但Karina、Winter、寧寧在訪談最後對著鏡頭做出放電姿勢，但寧寧做完表情下秒害羞，可愛表情使得粉絲在直播前心跳漏一拍。

▲aespa鏡頭前輪流放電，寧寧下秒害羞了。（圖／翻攝自myvideo）



aespa在2024 MAMA頒獎典禮紅毯上，以簡約高雅的黑色服裝驚艷亮相，成員造型各具特色，Karina穿著經典剪裁的黑色迷你裙、胸前釦子搭配珍珠與金屬配飾，Winter則是展現清新優雅，修身長裙突顯身材曲線，兼具性感與端莊，對比另外兩位成員的性感露肩裝，寧寧以鮮明的白領元素增添俏皮與時尚感，突顯aespa強大魅力與風采，成為紅毯上的焦點之一。