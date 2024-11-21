Soya認了「怕戀情見光死」！　分手半年罕談新歡：我就是戀愛腦

記者王靖淳／綜合報導

台馬跨國情侶Soya今年4月宣布和超強結束4年情，事後也交了新男友「湛導」，不常在社群與新歡放閃的她，最近透過IG寫下長文，坦言擔心外界眼光，害怕新戀情失敗而被嘲笑，但是現在想承認自己是戀愛腦，「我不想再管誰的眼光了，我願意再給自己一次機會，坦蕩地享受我的戀愛。它再也不是罪 不再見不得光了，恭喜復活，我美好的愛情。」

▲Soya（圖左）日前交了新男友「湛導」。（圖／翻攝自Instagram／soya_plan）

Soya在經歷多段感情後大方承認：「原來我就是個戀愛腦啊！我真的太太太享受愛情的美好了。」並回顧過往的戀愛經歷，坦言曾因過於渴望愛情而放低原則，「愛不愛我沒關係，打破我原則沒關係，反正可以讓我享受愛情就好了。」

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▲Soya（圖左）分享與湛導的合照。（圖／翻攝自Instagram／soya_plan）

然而，Soya開始重新審視愛情的意義，「如果我因為這些經驗不再相信愛情，愛情不就很無辜嗎？」她反問自己，最終選擇再給自己一次機會，並在這段過程中學會與內心的保護機制相處，才逐漸找到平衡。

▲Soya（圖右）發文坦言自己是戀愛腦。（圖／翻攝自Instagram／soya_plan）



如今，Soya認為自己擁有了一位理解她過往經歷的新男友「湛導」，兩人相處間充滿包容與支持。儘管她曾因害怕外界眼光而猶豫是否公開戀情或是私下合照，但最終她還是決定鼓起勇氣宣布：「夠了！我不想再管誰的眼光了，我願意再給自己一次機會，坦蕩地享受我的戀愛，它再也不是罪，不再見不得光了，恭喜復活，我美好的愛情。」