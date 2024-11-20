ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

韓勞動部裁定「Hanni事件不是職場霸凌」！　曝關鍵：非從屬關係

記者劉宛欣／綜合報導

NewJeans槓上母公司HYBE，雙方展開輿論攻防。其中成員Hanni在與成員進行直播後，還曾登上國會聽證會，講述被同屬HYBE旗下的其他團體經紀人公開霸凌的經歷，針對此案件，南韓勞動部於20日正式宣告結案，認定HYBE內部不存在職場霸凌。

▲Hanni。（圖／翻攝自NewJeans官方X）

▲Hanni曾指控他團經紀人霸凌。（圖／翻攝自NewJeans官方X）

根據韓媒報導，南韓勞動部於19日宣布，NewJeans粉絲群於9月12日針對HYBE提出的職場霸凌申訴案，決定結案，原因是「Hanni不符合《勞動基準法》所規定的勞工身份」，根據南韓《勞基法》，職場霸凌的受害者必須是法律上所定義的勞動者。該法將勞動者定義為無論合同形式如何，實際上是公司從屬，以獲取工資為目的而提供勞動的人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，勞動部指出，Hanni的情況屬於「對等關係」而非「從屬關係」，她的演藝活動不適用於公司內的規章制度或管理系統。此外，Hanni作為藝人，並無固定的工作時間或地點，報酬來源並非工資，而是基於活動產生的收益分配，與公司之間的契約，屬於《民法》上的委託契約或其他類似形式，因此不能被視作勞工。因此，勞動部裁定HYBE內部不存在針對Hanni的職場霸凌。

▲Hanni。（圖／翻攝自NewJeans官方X）

▲勞動部判定Hanni不屬於勞工，事件不能認定為職場霸凌。（圖／翻攝自NewJeans官方X）

此前，Hanni在直播中要求前ADOR代表閔熙珍回歸時，爆料自己在HYBE內部遭遇霸凌，她表示曾聽到HYBE旗下其他藝人的經紀人當面唆使藝人「無視她」。此事件甚至驚動了國會聽證會，Hanni親自出席並公開發聲。然而，隸屬於ILLIT的經紀公司Belift Lab隨後反駁，ILLIT成員曾向NewJeans成員90度鞠躬致意，經紀人也絕沒有類似發言。

另一方面，NewJeans於13日向HYBE發出最後通牒，要求涉事經紀人正式道歉，並讓閔熙珍回歸，若在14天內未整改相關問題，將解除專屬合約。不過，閔熙珍方面於20日宣佈已辭去ADORE的內部董事職務，並終止與HYBE的股東間合約，接下來將對HYBE及其相關人員的違法行為，一一採取必要的法律行動，痛批HYBE「道德敗壞」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

養到傳說中「黃金臘臘臘腸」　媽笑曝身高：大概有200公分

推薦閱讀

王仁甫女兒18歲了！解放低胸「美腿被看光」 一轉身…大面積挖空激辣

王仁甫女兒18歲了！解放低胸「美腿被看光」 一轉身…大面積挖空激辣

獨家／大根出面談小孩　這次不忍了：爆料的就是她！

獨家／大根出面談小孩　這次不忍了：爆料的就是她！

大根被爆未婚生子！2歲兒的媽是長榮空姐…7年前捲入喋血亂鬥事件

大根被爆未婚生子！2歲兒的媽是長榮空姐…7年前捲入喋血亂鬥事件

快訊／歐陽妮妮公開寶寶性別「氣球一戳破哭了」！張書豪：蠻衝擊的

快訊／歐陽妮妮公開寶寶性別「氣球一戳破哭了」！張書豪：蠻衝擊的

被大根怒控爆他未婚生子「居心叵測」！　小優正面回應：誤會我了

被大根怒控爆他未婚生子「居心叵測」！　小優正面回應：誤會我了

林襄泰國脫了！「幾乎都蹦出來超兇」比基尼根本包不住 事業線全看光

林襄泰國脫了！「幾乎都蹦出來超兇」比基尼根本包不住 事業線全看光

林千又被施暴分手9月「要結婚了」！甜PO無名指被套牢 未婚夫身分曝

林千又被施暴分手9月「要結婚了」！甜PO無名指被套牢 未婚夫身分曝

大根親自致電小優「雙方對質爆料」！　老闆吳宗憲出手協調：有點誤會

大根親自致電小優「雙方對質爆料」！　老闆吳宗憲出手協調：有點誤會

賈永婕挨酸公器私用再發聲！　「連續道歉12次」求原諒

賈永婕挨酸公器私用再發聲！　「連續道歉12次」求原諒

獨家／林千又未婚夫竟然是史丹佛博士　婚宴地點曝光選在這地方

獨家／林千又未婚夫竟然是史丹佛博士　婚宴地點曝光選在這地方

大根爆當爸情史被挖！5年情斷舞蹈老師再分手愷愷…無縫接軌空姐

大根爆當爸情史被挖！5年情斷舞蹈老師再分手愷愷…無縫接軌空姐

快訊／納豆求婚女友依依成功！　飛沖繩浪漫跪地：妳幫我撿回命

快訊／納豆求婚女友依依成功！　飛沖繩浪漫跪地：妳幫我撿回命

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

王仁甫女兒18歲了！解放低胸「美腿被看光」 一轉身…大面積挖空激辣

獨家／大根出面談小孩　這次不忍了：爆料的就是她！

大根被爆未婚生子！2歲兒的媽是長榮空姐…7年前捲入喋血亂鬥事件

快訊／歐陽妮妮公開寶寶性別「氣球一戳破哭了」！張書豪：蠻衝擊的

被大根怒控爆他未婚生子「居心叵測」！　小優正面回應：誤會我了

林襄泰國脫了！「幾乎都蹦出來超兇」比基尼根本包不住 事業線全看光

林千又被施暴分手9月「要結婚了」！甜PO無名指被套牢 未婚夫身分曝

大根親自致電小優「雙方對質爆料」！　老闆吳宗憲出手協調：有點誤會

賈永婕挨酸公器私用再發聲！　「連續道歉12次」求原諒

獨家／林千又未婚夫竟然是史丹佛博士　婚宴地點曝光選在這地方

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

NewJeans, 閔熙珍, Hanni

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 謝京穎嫁張書偉半年喜曬「小腹微凸照」！　羞喊：最好的安排
  2. 楊哲首開唱「嘉賓全是女的」　還密邀大咖天后...不怕老婆吃醋
  3. 李千娜「半夜胸口劇痛」送急診！　活動喊卡道歉：沒把自己照顧好
  4. 韓勞動部裁定「Hanni事件不是職場霸凌」！　曝關鍵：非從屬關係
  5. YTR眾量級家寧自爆「變胖3公斤」！　曬自拍照吐近況
  6. 女兒生日穿運動裝　陳緗妮挨批「只顧自己打扮」還原真相
  7. 43歲孫淑媚單身10年不藏了！　曝明年「想未婚生子」
  8. 學霸才女歌手認愛4個月　又爆「遠距離戀愛」對象曝光！　
  9. 賈永婕挨酸公器私用再發聲！　「連續道歉12次」求原諒
  10. 《影后》史艾瑪偷情之歌是他們唱的！　小男孩樂團親揭內幕

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366