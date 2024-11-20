韓勞動部裁定「Hanni事件不是職場霸凌」！　曝關鍵：非從屬關係

記者劉宛欣／綜合報導

NewJeans槓上母公司HYBE，雙方展開輿論攻防。其中成員Hanni在與成員進行直播後，還曾登上國會聽證會，講述被同屬HYBE旗下的其他團體經紀人公開霸凌的經歷，針對此案件，南韓勞動部於20日正式宣告結案，認定HYBE內部不存在職場霸凌。

▲Hanni曾指控他團經紀人霸凌。（圖／翻攝自NewJeans官方X）

根據韓媒報導，南韓勞動部於19日宣布，NewJeans粉絲群於9月12日針對HYBE提出的職場霸凌申訴案，決定結案，原因是「Hanni不符合《勞動基準法》所規定的勞工身份」，根據南韓《勞基法》，職場霸凌的受害者必須是法律上所定義的勞動者。該法將勞動者定義為無論合同形式如何，實際上是公司從屬，以獲取工資為目的而提供勞動的人。

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不過，勞動部指出，Hanni的情況屬於「對等關係」而非「從屬關係」，她的演藝活動不適用於公司內的規章制度或管理系統。此外，Hanni作為藝人，並無固定的工作時間或地點，報酬來源並非工資，而是基於活動產生的收益分配，與公司之間的契約，屬於《民法》上的委託契約或其他類似形式，因此不能被視作勞工。因此，勞動部裁定HYBE內部不存在針對Hanni的職場霸凌。

▲勞動部判定Hanni不屬於勞工，事件不能認定為職場霸凌。（圖／翻攝自NewJeans官方X）

此前，Hanni在直播中要求前ADOR代表閔熙珍回歸時，爆料自己在HYBE內部遭遇霸凌，她表示曾聽到HYBE旗下其他藝人的經紀人當面唆使藝人「無視她」。此事件甚至驚動了國會聽證會，Hanni親自出席並公開發聲。然而，隸屬於ILLIT的經紀公司Belift Lab隨後反駁，ILLIT成員曾向NewJeans成員90度鞠躬致意，經紀人也絕沒有類似發言。

另一方面，NewJeans於13日向HYBE發出最後通牒，要求涉事經紀人正式道歉，並讓閔熙珍回歸，若在14天內未整改相關問題，將解除專屬合約。不過，閔熙珍方面於20日宣佈已辭去ADORE的內部董事職務，並終止與HYBE的股東間合約，接下來將對HYBE及其相關人員的違法行為，一一採取必要的法律行動，痛批HYBE「道德敗壞」。