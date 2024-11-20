楊哲首開唱「嘉賓全是女的」　還密邀大咖天后...不怕老婆吃醋

記者蔡琛儀／台北報導

「芒果王子」楊哲曾在《21世紀新人歌唱排行榜》奪冠後，更以其創作詞〈夢中的情話〉受到天后江蕙的青睞出道，他也將在12月14日於高雄流行音樂中心開唱，目前票房已衝至八成，懇請粉絲一起「搶救」剩餘的票房。

▲楊哲攜手陳淑萍（右起）、林姍、廖婉君為高雄演唱會彩排。（圖／豪記提供）

楊哲在彩排時，與嘉賓林姍對唱創作名曲〈夢中的情話〉，同門的陳淑萍和廖婉君也將在演唱會上與楊哲對唱，嘉賓清一色都是女歌手，不怕老婆吃醋？楊哲笑說：「不會啦，多年來我們在專輯合作多首對唱情歌，大家默契十足，此次也是應粉絲們敲碗，希望在演唱會上看到我們再次合作，為了不讓粉絲失望，一口氣邀來三朵花，讓我有被眾星拱月的感覺！」楊哲更加碼透露，將邀請台語歌后王瑞霞現身對唱名曲〈阿霞相思夢〉，令人相當期待

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但他即將開唱，手上演出工作卻爆棚，還要宣傳新專輯《人生夢》，操勞過度導致聲音沙啞，直說12月初就要閉關，會好好休養準備演唱會，楊哲並說近來正值歲末活動爆多，真是一發不可收拾，憂喜參半，開心受邀演出爆表，又擔心演唱會在即，喉嚨不能有狀況，目前勤喝護嗓飲品與清肺散，大多數時間除了歌唱幾乎都噤聲，「為了保持好體力，趕活動都是老婆開車，讓我可以有時間多休息！」

▲楊哲下個月將噤聲為演唱會保養嗓子。（圖／豪記提供）

此外，楊哲近日在彩排現場收到粉絲送的生日蛋糕，並提前慶祝演唱會的成功。他表示，他的生日願望是希望他投資的芒果加工廠能在明年順利開幕，並期待在家鄉高雄的演唱會能圓滿成功，更宣布明年將在新加坡舉行個唱巡迴，以回饋獅城熱情的粉絲們。高雄演唱會購票洽年代。