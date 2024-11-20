記者蔡琛儀／台北報導

學霸才女歌手蔡佩軒將於12月22日出席 Youtube Music Night 耶誕演唱會，也是她睽違一年後的公開演出，「睽違一年在台公開演唱，和歌迷有種遠距離戀愛的感覺，很期待和歌迷見面。」

▲蔡佩軒即將出席 Youtube Music Night 耶誕演唱會。（圖／可瑞思國際娛樂提供）

對於即將結束的一年，蔡佩軒形容這是一年充滿探索，既探尋各國景點，也探索自己的內心世界。面臨邁入30歲的人生階段，她坦言會有擔憂、迷茫與不安，坦言這就像一道關卡，會思考自己是否不再年輕、是否還沒達到期望的目標等等，雖然今年只發了一首歌，但她和家人同住重拾家人之間緊密的關係，更確定未來要的是什麼，也可說是自我沈澱的一年，並喊話明年會發表很多作品，繼續陪大家一起成長。

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蔡佩軒這陣子回到台灣後，完全沒被美食誘惑，反而體重變輕。她表示，由於不常外食，平時吃得簡單健康，體重自然就逐漸下降，但年末聚餐機會多，她持續運動，節制飲食保持最佳狀態和粉絲見面。但她說每次出門都要耗費許多精力，回家後總感覺特別疲累，需要休息多日才能恢復能量，好在她也找到了因應之道，就是把外出行程集中成一天，調整成「上工模式」精力充沛完成工作與人溝通交流，回到家後再好好放鬆休息。