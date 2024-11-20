YTR眾量級家寧自爆「變胖3公斤」！　曬自拍照吐近況

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber眾量級家寧日前宣布開新頻道「秘月期POPOO」，首支預告片曝光後讓不少網友直呼超毛，她事後也上傳新片介紹頻道名稱及影片理念的發想過程，內容曝光後再度引發討論。最近她透過社群PO出自拍照分享近況，除了透露變胖2公斤之外，同時也表示，自己決定再次實施控糖計畫。

▲家寧。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

家寧透露，她因為放鬆飲食習慣而長胖了兩公斤，同時也坦言，為了恢復身體健康狀態，決定再次實施控糖計畫，並設定一項為期7天的挑戰，希望能透過戒糖改善身體和精神狀況。家寧強調，此次目標並非為了體重，而是為了讓身體更健康。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼家寧透露最近變胖2公斤。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

家寧描述這7天的挑戰內容，包含完全不喝含糖飲料、不吃糖果、甜點和零食，並每天保持攝取2000c.c的水分。她也提到過去的控糖經驗，指出從10月11日到31日進行控糖計畫期間，雖然體重並未大幅下降，但身體和外貌狀態卻有明顯改善，連精神也比平常更好，「不過相對的不太會亂吃東西。」貼文曝光後，立即掀起網友討論，不少人留言稱讚她，「好可愛」、「超漂亮」、「怎樣都不影響妳的美」、「再怎麼樣我還是依舊喜歡妳」。