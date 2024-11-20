43歲孫淑媚單身10年不藏了！　曝明年「想未婚生子」

記者蔡琛儀／台北報導

「閃耀新北1314跨河煙火」將於12月31日在淡水漁人碼頭舉行。首波公布的卡司包括韓流帝王SUPER JUNIOR小分隊L.S.S.和主持群黃鐙輝、曾子余、梁舒涵，第二波卡司也曝光，包括許富凱和孫淑媚，以及陳勢安和葛西瓦。

▲孫淑媚、許富凱參加閃耀新北1314跨河煙火。（圖／寬寬提供）

許富凱和孫淑媚兩人都是金曲台語歌王和歌后，許富凱表示，他很興奮能跟粉絲一起迎接2025年，並感謝粉絲一直喜愛他的歌聲和演出，更喊：「淡水阿給我來囉！」孫淑媚則分享了自己曾經一整年在淡水錄音的回憶，單身10年的她還大膽許願明年想未婚先生子、拍李安的電影 、拍麥當勞的廣告 、去冰島看極光，相當逗趣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳勢安表示，這是他第一次在淡水跨年，非常期待跨河煙火，也逗趣的說：「身為吃貨，最愛的就是淡水的小吃，從阿給、魚丸、魚酥都超級喜歡，但最緊張的還是跨年當晚淡水的氣溫，不知道會不會很冷，馬來西亞人還是很怕冷的～」。葛西瓦則邀請觀眾們跨年當天可以跟他一起大聲歌唱，並感謝大家2024年的照顧，新的一年希望可以再瘦一些並發新專輯。

▲▼陳勢安、葛西瓦參加閃耀新北1314跨河煙火。（圖／寬寬提供）