女兒生日穿運動裝　陳緗妮挨批「只顧自己打扮」還原真相

記者蔡宜芳／綜合報導

陳緗妮與歌手謝和弦在2021年登記結婚，育有兩女Melody和Harmony。她19日透露，因為大女兒Melody生日當天穿運動套裝，而自己穿的是禮服，收到不少網友批她「媽媽只顧自己打扮」，對此，她也於社群做出解釋。

▲陳緗妮和謝和弦育有兩個女兒。（圖／翻攝自Instagram／liyameowcat）

陳緗妮10月底帶著女兒Melody一起參加老公謝和弦的發片記者會，當天也是愛女的生日，當時她身穿華麗的粉色禮服，女兒則穿粉白線條運動裝，沒想到竟被網友認為「憑什麼媽媽自己穿成這樣」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳緗妮帶大女兒參加謝和弦的記者會。（圖／翻攝自Instagram／liyameowcat）

對此，陳緗妮透露，當天她原本要穿的服裝是另一套，但由於工作忙碌，未能騰出時間取禮服，所以便穿了婚禮上的粉紅色婚紗出席活動。她也解釋說，當天女兒Melody的粉紅色熊熊套裝和Nike新球鞋，都是Melody自己選的，「而我原本是幫她穿粉紅色小背心加蓬蓬裙，但她一直說『不要不要』，所以後來就是大家看到的可愛爆擊Melody運動風。」

▲陳緗妮原本要和女兒穿禮服母女裝。（圖／翻攝自Instagram／liyameowcat）