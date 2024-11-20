《步步驚心》八爺遭傳「小22歲辣妻含淚離婚」！　本人無奈：笑話

記者劉宛欣／綜合報導

香港女星陳凱琳（Grace）是2013年港姐冠軍，2018年與大22歲老公「八爺」鄭嘉穎結婚，4年生3娃，羡煞旁人，近日有多個內容農場與網站熱傳「陳凱琳含淚宣布離婚」及「揭鄭嘉穎真面目」的新聞，引起熱議。陳凱琳對此已於15日在出席活動時否認，20日她出席頒獎典禮時，再度提及此事，直言「真是笑話」。

▲鄭嘉穎與愛妻陳凱琳近期傳出離婚，女方兩度出面否認。（圖／翻攝自鄭嘉穎Instagram）

根據《香港01》報導，陳凱琳對於近期網傳她與鄭嘉穎婚變，甚至「含淚宣布離婚」的傳聞，再度笑回「真是笑話！這類負面新聞時不時就會有，但我們知道這是假新聞，所以不會太在意。」被問到是否會提告，她淡然回應：「不會。」至於夫妻相處之道，她坦言偶爾也會有小爭執，但強調溝通是維繫感情的關鍵：「我們經常與3個孩子保持良好的溝通，這也幫助我們減少摩擦。」

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▲鄭嘉穎與陳凱琳有3個孩子，經常曬出甜蜜家庭日常。（圖／翻攝自鄭嘉穎Instagram）

此外，針對鄭嘉穎曾提到希望孩子多講廣東話，陳凱琳表示：「其實我大兒子是願意講廣東話的，但因為大環境影響，他們比較常用英文交流。所以作為媽媽，我會以身作則，盡量和孩子講廣東話。」談到是否讓孩子看鄭嘉穎的作品，她笑著透露：「之前有讓他們看過《殭》，但可能他們當時還太小。現在年紀大了一點再看，會覺得有點害怕。」