蔡阿嘎收知情人提醒「注意人身安全」：有人搞小動作！　舉報內容曝

記者劉宛欣／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎半年前揭發前員工蘿拉，疑似濫用職權與廠商簽署AB合約，從中獲利千萬，他在得知後立刻著手蒐證，並將其開除。時隔半年，他19日上傳事件後續，指出收到舉報稱網路上有人在背後散播不實指控、抹黑輿論等報復行為，也同時公開喊話蘿拉快點還款。隨後，不少業界人士也紛紛向他舉報，證實了真的有人在背後搞小動作。

▲蔡阿嘎公開喊話蘿拉趕緊還錢。（圖／翻攝YouTube／蔡阿嘎）

蔡阿嘎發出的聲明影片中，呼籲各界勿與「邪惡的一方」站在同一陣線，如果有收到不明人士委託，拿錢要求做相關操縱，他願意用兩倍價錢收購，並歡迎私訊、寄信舉報相關內容，隨後，真的有不少網友私訊他，其中有人證實「我周遭有些做網路相關行業的朋友，確實有收到一些風聲，真的切勿與邪惡站在同一陣線，挺嘎哥」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蔡阿嘎曬出網友舉報。（圖／翻攝自蔡阿嘎Instagram）

蔡阿嘎陸續在Instagram曬出私訊舉報，有網友提醒「注意人身安全，出門多注意四周，那垃圾不斷在搞小動作以及造謠給身邊的人跟共犯聽」、「我們只能阻止下單，也想提供給您購買者，但下單者卻也必須要保護... 我們已禁止相關訂單了」，讓他感激表示「感謝沒有站在邪惡的一方」，另外，還有人寫信透露目擊「在大直的星巴克看到她，給一台白色賓士載走了」。

此前，蔡阿嘎19日在頻道上傳新片，先是針對近期網路上出現的不實指控與抹黑輿論等疑似報復行為，表達強烈譴責，接著也火大點名蘿拉，要對方儘快提出可行且合理的還款計畫，「事發至今已經過半年的時間，您在還款的部分一再拖延，提不出一個像樣的還款計畫，至今連一毛都不法所得都沒有主動規還，就像人間消失一樣的行為，令人無法苟同。」最後強調會用法律捍衛權益，且不會放過傷害身邊家人、朋友的任何行為。