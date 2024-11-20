大根闢謠未婚當爸「親媽首發聲」！　曬對話截圖洩失望反應

記者王靖淳／綜合報導

藝人大根今（20）日遭《鏡週刊》爆料與空姐女友Jordan已有兩歲兒，他事後闢謠此事同時也指控爆料者疑似是女星小優，消息曝光後引發外界關注及討論。為此，大根稍早透過IG限動PO出一張與媽媽的對話截圖，透露對方得知此事的失望反應。

▲大根今（20）日被爆出未婚當爸。（圖／翻攝自Instagram／daikon_0909）

透過大根在IG限動分享的截圖可見到，他選擇天王周杰倫的經典歌曲〈聽媽媽的話〉作為背影音效，接著直接問媽媽：「妳是不是失望了呀老媽？」令人意外的是，大根的媽媽竟毫不避諱地笑答兒子：「哈，對啊。」如此直白又帶點揶揄的回應，不僅展現母子間輕鬆逗趣的互動，也讓不少網友看得直呼爆笑。

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▲大根分享與媽媽的對話截圖。（圖／翻攝自Instagram／daikon_0909）



事實上，大根今（20）日再爆出疑似未婚生子的傳聞後，事後便向《ETtoday星光雲》澄清：「我的確很想結婚生子，但目前進度是還沒有。」更指控爆料者是小優，「有沒有神奇？不管她是告訴誰，我只有讓她知道這件事情，雖然我怕得罪她的老闆憲哥，但是社會多半對我們這些諧星觀感不好，未婚生子話題又敏感，我只告訴她這件事情，結果就傳出去了，不是她講那是誰講？」掀起不小討論。