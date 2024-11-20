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柯震東求助文被問「吃毒嗎」　7字直球回應…呼麻事件過10年仍挨酸

記者陳芊秀／綜合報導

男星柯震東開設Threads帳號後，至今超過51萬粉絲追蹤，被網友封為「脆王」。他最近為了準備新角色正在增胖，近日苦喊「吃不下了」，但被網友酸回「吃毒嗎？」釣出本尊直球回應。

▲▼柯震東回酸民。（圖／翻攝自IG、Threads）

▲柯震東回酸民。（圖／翻攝自IG）

柯震東為了演出新角色正在增胖，發文「我吃不下了……誰來幫我吃」，見網友留言「吃毒嗎？那大可不必了」，他親回「呵呵！早沒得吃了」。

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▲▼柯震東回酸民。（圖／翻攝自IG、Threads）

▲柯震東親回：「呵呵！早沒得吃了。」（圖／翻攝自Threads）

網友留言出乎柯震東想像，眾人回應「你在哪？我等等到」、「你在哪？我等等到」、「雖然不知道是什麼，先答應」、「我來幫你吃，吃什麼」、「聽到我的呼喚才出現的嗎」。令本人忍不住再發文「看到很多人想吃！沒關係我們約一個50萬一起吃飯」。

柯震東2011年演出九把刀電影《那些年，我們一起追的女孩》爆紅，2014年在北京涉吸食大麻事件，演藝事業一度重挫，直到2016年演出《再見瓦城》入圍金馬獎最佳男主角，再獲肯定。他近年憑電影《月老》獲台北電影獎最佳男主角，又以電視劇《不夠善良的我們》勇奪金鐘迷你劇最佳男配角，演技深獲好評，加上以直率發言活躍Threads，又圈了一票年輕新粉絲支持。

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