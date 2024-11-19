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賈永婕收尪101點燈放閃「挨酸公器私用」！　首發聲曝捐800萬真相

記者王靖淳／綜合報導

女星賈永婕今年9月接下台北101董事長職位，平時會在社群記錄生活的她，昨（18）日迎來老公特別為她準備的台北101點燈告白，事後更將夫妻甜蜜合照PO上臉書，不過畫面曝光後卻遭外界質疑公器私用。為此，賈永婕今（19）日發出聲明澄清了，除了透露此次活動總共將捐出800萬元之外，同時也表示，「這一切賈董都經過過了董事會的同意，這一切也都符合所有的行政流程。」

▲▼賈永婕（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

▲賈永婕遭吐槽公器私用，稍早發出聲明回應。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

賈永婕坦言，自她上任以來面對了不少挑戰，從長輩的關心建議到各種黑函與爆料，甚至包括生命威脅。然而，她以輕鬆的語氣表示：「真是感謝這麼費心要考驗賈董。」對於最近老公在台北101點燈遭質疑公器私用，賈永婕解釋此活動的名為「50/50 夢想高飛」的特展，是台北101集結10家企業，共同為偏鄉少棒隊進行公益點燈募款活動，同時也透露，參與企業捐款的60萬元，已全數用於支持偏鄉棒球計畫。

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▲▼賈永婕（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

▲賈永婕昨（18）日PO出老公在101點燈的照片。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

賈永婕提到，這些企業「除了愛台灣，當然也是挺賈董的」，其中包括她的忠實粉絲——德杰企業。此外，台北101本身也額外捐贈200萬元，讓整體捐款金額達到800萬元。最後，賈永婕強調，整個活動的每個步驟都經過董事會批准，並遵循行政流程，確保合法且公開透明，「這一切賈董都經過過了董事會的同意，這一切也都符合所有的行政流程。謝謝大家的關心。」

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