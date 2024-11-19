記者張筱涵／綜合報導

韓綜《我獨自生活》為15歲以上觀眾可觀看的節目，近日因「美化飲酒」被韓國廣播通信審議委員會處以「注意」處分。

▲《我獨自生活》被「注意」處分。（圖／翻攝自韓網）



綜合韓媒報導，《我獨自生活》作為15歲以上觀眾可觀看的節目，卻多次以字幕和畫面美化飲酒行為，遭到觀眾批評。爭議場景包括，朴娜萊修剪庭院後製作覆盆子酒的畫面、TWICE志效飲用生啤酒的片段以及主播金大鎬（音譯）飲用米酒的場景。

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此外，SHINee成員Key和李章宇的飲酒畫面，以及旗安84的飲酒相關台詞也引發不滿，爭議字幕和台詞包括「口感清爽的純燒酒」、「擊中喉嚨的清涼感」和「運動後喝更是甘甜」。韓國廣播通信審議委員會認為，這些內容可能傳遞出鼓勵飲酒的訊息，因此對節目進行制裁。

除《我獨自生活》外，多家廣播和電視節目也於當日受到處分。其中，《兩點脫逃 Cultwo Show》因過度介紹贊助商商品，遭到「注意」處分；《直播 Good Day》與《MBN 新聞中心》則因內容問題被行政指導，收到「勸告」處分。

此外，KBS 的多檔新聞節目因報導有關收視費分離徵收議題時，僅播放對自身有利的內容而遭觀眾投訴，最終被廣電審議委處以「注意」處分。此次事件不僅反映了廣電節目內容的爭議，也再次引發公眾對韓國廣播節目審查制度的廣泛關注。

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