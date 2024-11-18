TWICE新歌預告照公開！子瑜變制服學生妹　全員走美式辣妹風回憶殺

文／妞新聞

韓國人氣女團「TWICE」自2015年以一首〈Like OOH-AHH〉逆襲爆紅，出道以來已經邁向10個年頭，2024年被笑稱是「史上最忙碌」的行程滿檔年，不只成員們各自活動、SOLO接力曝光、世界巡迴演唱會開跑、Momo、Sana和Mina組成的日本小分隊也才剛剛在11月6日發行迷你專輯《HAUTE COUTURE》，官方就光速宣布將在12月6日「團體回歸」啦！

TWICE新專發行倒數

爆合作歌壇大咖、全力進軍歐美？

TWICE的最新迷你14輯《STRATEGY》正式進入發行倒數，消息一公開就驚喜加碼，透露將與美國饒舌歌手「Megan Thee Stallion梅根尤物」夢幻聯動，之後網路上更盛傳英國酷玩樂團Coldplay、IU也在合作名單，豪華陣容雖然沒有被證實，已經引爆火熱討論，官方更表示TWICE將在11月21日登上美國《Amazon Music Live》，刷新KPOP藝人紀錄，ONCE（粉絲名）請幸福地接招。

回歸預告照公開

全員走「美式辣妹風」回憶殺

▲TWICE回歸預告照。（圖／IG@twicetagram，下同）



新專輯《STRATEGY》的回歸概念照也在近日陸續釋出，成員們站在街頭，以黑色箱型車為背景拍攝，從亮片洋裝、牛仔套裝、蛋糕裙到短褲，風格、顏色不走統一路線，只是都融入了棒球帽、棒球外套等「美式校園風單品」，讓粉絲們大呼：「夢回出道時期」。

其中台灣籍成員「周子瑜」的新造型也引起廣大關注，她特別穿上白襯衫、短裙、打上領帶入鏡，乍看是學生氣息，滿滿的初戀制服風格，彷彿時光倒轉變回國高中學生妹，但是淺褐色的波浪長髮加上吸睛妝容，似乎變壞「不良了起來」？

最新的團體概念照中，則是加入滿滿大紅色元素，成員Sana一頭洋娃娃金髮超亮眼，她還挑戰「性感紅色網襪」，又辣又甜又不失個性的美式辣妹風格，是不是超期待新歌MV呢？

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