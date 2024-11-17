直擊／千人擠爆西門町！幻藍小熊寵粉簽名6hrs　弘大逛街被認出驚呆

記者吳睿慈／台北報導

團體幻藍小熊（GENBLUE）人氣再攀新高峰，她們即將在2025年舉辦FAN CONCERT，票房創佳績，她們特地自南韓風塵僕僕返台，17日在西門町屈臣氏前廣場舉辦簽票感謝會，現場吸引千名粉絲到場，盛況堪比韓星見面會熱鬧非凡。寵粉的她們也一路從11點開簽到下午5點，把簽票感謝會當「馬拉松」接力賽，現場還跳起〈COCOCO〉答謝歌迷支持，氣氛超嗨。

▲幻藍小熊簽票會吸引千人朝聖。（圖／天空娛樂提供）

2024年堪稱GENBLUE幻藍小熊的「豐收年」，不僅創台灣女團首例赴韓當練習生出道，更在競爭激烈的韓國K-POP樂壇闖出成績，首支韓文單曲〈COCOCO〉創下千萬點閱及成功解鎖上韓國電視台6大打歌舞台。

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她們的師弟團即將從選秀節目《SCOOL》出道，被問到有無對哪位選手印象深刻？團員中的毓透露選手中的帝翁有過幾面之緣，「他很會跳舞，他爸爸也是我當初學跳舞時舞蹈教室的老師。」采甄則說：「只要是同公司的師弟都支持，期望有一天可以跟他們一起跳CHALLENGE舞蹈！」

▲幻藍小熊透露新歌比〈COCOCO〉難度升級2倍。（圖／天空娛樂提供）



小熊們更透露這次新歌較先前〈COCOCO〉難度直接升級兩倍，加上曲風特別，細節更多，也因此每天花很多功夫在雕舞上，不過也因此激發起團員們的戰鬥力吃苦當吃補，期許新歌表現能超越〈COCOCO〉的六人更預告：「明年的FAN CONCERT將會搶先首唱新歌，敬請期待！」

提及FAN CONCERET的籌備狀況，六人透露除了新歌外，將會準備從為表演的曲目給歌迷一睹為快，此外更將以小分隊的表演形式呈現特別內容，隊長XXIN搶先「暴雷」：「除了團體表演外，還有可能分組表演，展現更不一樣的GENBLUE舞台給大家看！雖然是FAN CONCERET，但會有像演唱會一樣豐富的內容，希望能安排更多和粉絲互動的環節！」

▲幻藍小熊即將在明年舉辦FAN CONCERET。（圖／天空娛樂提供）



被問到回韓國特訓一個月的生活中難忘的事，隊長XXIN笑說：「我和采甄星期日休假時在弘大逛街時竟然被粉絲認出來！超驚喜！」而「忙內」NICO則難忘某個放假日因為「補眠」而睡一整天的糗事，她笑說：「我記得那個放假天我起床運動後吃完早餐後就開始睡，結果起床時天已經黑了，到晚上要睡的時候完全睡不著！」