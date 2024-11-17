直擊／Lisa辣露屁股蛋炸高雄巨蛋！「私密刺青首曝」變裝皇后採場萬人嗨了

記者吳睿慈／高雄報導

南韓女子天團BLACKPINK成員Lisa於17日在高雄舉辦個人見面會，身材火辣的她，穿著改良式的賽車辣裝，下半身是三角造型設計，露出屁股蛋性感登場，全場觀眾眼睛大吃冰淇淋，帶來歌曲〈LALISA〉揭開序幕，萬人尖叫聲掀頂。

▲BLACKPINK成員Lisa於17日在高雄舉辦個人見面會。（圖／讀者提供）



Lisa捲成洋娃娃長髮現身，辣跳性感歌曲〈LALISA〉，全場觀眾以熱烈尖叫聲歡迎她。相隔1年再度訪台，她在台上品嚐蔥抓餅、珍珠奶茶，驚豔地表示「這個我可以每天早上吃」，接著喝了一口奶茶，她睜著可愛的大眼回答：「很好吃，我之前喝的都非常甜，但這個不那麼甜。」

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▲Lisa登場嗨翻萬名粉絲。（圖／讀者提供）



來到高雄與粉絲見面，Lisa分享最私密的照片，其中一張從未曝光的刺青照，她把「Rockstar」刺在手臂上，當場掀起刺青，她害羞笑喊「雖然刺青不太好，但我媽媽說可以」。歌曲〈Rockstar〉對她來說意義非凡，歌曲能代表她，於是把她刺在手上。

活動有變裝主題，歌迷卯足全力扮成黑天使，現場選出5位歌迷，其中一位12歲歌迷看到她險些哭出來，Lisa急忙安慰對方，還有一位男粉絲受到她的鼓舞，穿著女僕裙裝，想要告訴歌迷「我是男生，但我勇於嘗試不一樣的造型。」

還有一位變裝皇后，他氣勢十足先是大喊「尖叫聲」，以搶主場的氣勢登場，連Lisa都被他逗笑，沒想到下一秒，該名歌迷秒怯場「Lisa本人真的太美了，我無法冷靜！」場上氣氛超熱烈。

▲變裝皇后現身。（圖／讀者提供）