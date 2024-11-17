《黑澀會》可青結婚了！拜別父母「徐凱希看哭」 伴娘是元老級網模

記者潘慧中／綜合報導

可青曾是《我愛黑澀會》班底，後來以女團「Twinko」出道。感情方面，她2023年底答應求婚，經過近1年的籌備，她17日正式舉辦婚禮，好友徐凱希、張語噥都到場祝福。

▲徐凱希看著可青拜別父母要哭了。（圖／翻攝自Instagram／cathyshyu）



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畫面中，可以看到可青紮起低馬尾，以一襲紅色婚服進行拜別父母的儀式，相當映襯她的膚色和氣質，徐凱希看了則滿是感動地說：「我好姐妹要出嫁了我要哭了我。」

▲可青換上白紗。（圖／翻攝自Instagram／cathyshyu）



準備前往婚宴現場時，可青換上純白一字領婚紗，露出漂亮的肩頸線條，蓋著頭紗、手捧花束，宛如夢幻仙女。正當她要上車前，伴娘之一的元老級網模可比趕緊幫忙整理裙襬，全被徐凱希拍了下來。

▲▼可比擔任可青的伴娘。（圖／翻攝自Instagram／cathyshyu）



事實上，可青和另一半交往多年，小倆口2023年去日本過聖誕節時，男方假借交換禮物的名義，將戒指藏在玩具盒中送出，令原本毫不知情、還開心笑鬧的她瞬間愣住，接著便忍不住捂臉大哭。如今順利完成人生大事，粉絲都很替她開心。

▲可青的婚事籌備了快1年。（圖／翻攝自Instagram／cathyshyu）