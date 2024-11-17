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陳意涵豪宅「遭猴子硬闖」！驚嚇片曝 香蕉皮被丟地：以為演猩球崛起

記者潘慧中／綜合報導

陳意涵7月才在社群網站分享猴子闖進露台的畫面，未料事隔4個月，她發現猴子似乎功力大增，「他們自己開門進來坐了」，就算窗戶全關仍被入侵，「怎麼那麼厲害？！」

▲▼陳意涵。（圖／翻攝自Instagram／chenyihan1112）▲▼陳意涵。（圖／翻攝自Instagram／chenyihan1112）

▲陳意涵住家被猴子硬闖。（圖／翻攝自Instagram／chenyihan1112）

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陳意涵17日在Instagram限時動態透露，自從颱風過後一度沒看到猴子，稍早在住家3樓看到牠們在外面的樹上時，本來還有點開心，慶幸牠們平安無事，沒想到不久後，猴子竟然闖進家裡！

▲▼陳意涵。（圖／翻攝自Instagram／chenyihan1112）

▲陳意涵小心翼翼地和猴子保持距離。（圖／翻攝自Instagram／chenyihan1112）

附上4個臉色發青的表情符號，顯見陳意涵的驚嚇程度，「一度以為在演『猩球崛起』」，只能盡量和猴子保持距離，「請問你是怎麼進來的，全家的窗戶都是關起來的啊？！」

▲▼陳意涵。（圖／翻攝自Instagram／chenyihan1112）

▲▼猴子吃完香蕉後，把皮留在陳意涵家。（圖／翻攝自Instagram／chenyihan1112）

▲▼陳意涵。（圖／翻攝自Instagram／chenyihan1112）▲▼陳意涵。（圖／翻攝自Instagram／chenyihan1112）

尋找被闖入的過程中，陳意涵還意外發現猴子自顧自吃完香蕉就把皮丟在原地，讓她哭笑不得。最後，她推測猴子應該是推紗窗進來的，而且入侵後還記得關紗窗，「但這邊沒有地方站，而且縫不大，怎麼那麼厲害，我要向猴子學習。」

▲▼陳意涵。（圖／翻攝自Instagram／chenyihan1112）

▲▼陳意涵推測猴子應該是推紗窗進來的。（圖／翻攝自Instagram／chenyihan1112）

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