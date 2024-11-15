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胡瓜重回校園　賴慧如竟幫他預訂日照中心

記者葉文正／台北報導

綜藝天王胡瓜綜除了主持電視節目，還跨足自媒體圈，開設YouTube頻道《下面一位》，最近節目讓胡瓜回歸校園生活，非常久沒有上學的胡瓜感到非常興奮，過往的回憶都湧上心頭，和賴慧如、笑笑、賴慧如一起擔任學生上課。

▲賴慧如(左起)、胡瓜、笑笑與草莓重回校園。（圖／下面一位）

▲賴慧如(左起)、胡瓜、笑笑與草莓重回校園。（圖／下面一位）

影片中可以看到胡瓜同學的一日課表，首先胡瓜和同學們一起玩英文名字蘿蔔蹲，以及奪旗回答英文單字，沒想到胡瓜看似動作迅速向前，卻撲了個大空，只能看著同學洋洋得意的笑，搞笑撲空的樣子笑翻眾人。也在課堂上一起歡唱英文歌曲，邊唱歌邊學習英文的課程讓愛唱歌的胡瓜非常開心。

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▲賴慧如(左起)、胡瓜、笑笑與草莓重回校園。（圖／下面一位）

▲賴慧如(左起)、胡瓜、笑笑與草莓重回校園。（圖／下面一位）

接著賴慧如帶著胡瓜來到日間照顧中心，笑稱胡瓜因為像是演藝圈的大家長，於是帶爸爸來「場勘」一下，照顧中心貼心的提供認知功能和肢體檢測的檢測，而除了胡瓜通過全部的考驗，認證身體健康度合格之外，其中有一題被問到：「手機號碼末三碼是多少？」胡瓜馬上說，「不要說末三碼，整個號碼我都不知道」，讓在場的大家都不敢相信。

胡瓜也體驗了許多團康活動，像是和大家一起進入KTV一起歡唱，牆壁上甚至驚見胡瓜的專輯照片，同學們紛紛向胡瓜告白表示喜愛。其中胡瓜在和其他長輩互動時，竟然巧遇自己的國中同學，對方還秀出手機內的照片證明給胡瓜看，讓胡瓜感嘆緣分真是特別。

而裡頭一些設施都必須用「夢幣」支付，於是開啟了胡瓜的賺夢幣體驗。和同學們一起玩遊戲互動，藉由競爭遊戲來賺夢幣，胡瓜彷彿主委上身，居然遇到一位同學秒殺所有人，快速程度讓胡瓜目瞪口呆。

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胡瓜, 丁柔安, 下面一位

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