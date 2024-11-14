奧斯卡影帝自爆加入《黑豹3》！網挖查德威克鮑斯曼「5年前就暗示」

記者劉宛欣／綜合報導

曾經拿下兩次奧斯卡影帝的好萊塢巨星丹佐華盛頓（Denzel Washington），近日在宣傳新片《神鬼戰士II》（Gladiator II）時，驚喜透露將參演漫威英雄電影《黑豹》第3集。這一消息尚未經過迪士尼官方確認，卻已經在網路上引起熱議，眾多影迷對此表示期待。

▲丹佐華盛頓自爆將參演《黑豹3》，而查德威克鮑斯曼似乎早在5年前就預言。（圖／達志影像／美聯社）

即將邁入70歲的丹佐華盛頓在訪談時表示，接下來將減少接拍電影，暗示逐漸進入退休階段，未來只會參與最優秀的電影製作。他接著爆料稱，黑豹系列導演兼編劇Ryan Coogler已為他在第3集編寫角色。雖然華盛頓並未進一步透露角色設定或開拍時間，但這一突如其來的消息已讓影迷激動不已。

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▲《黑豹》系列深受影迷喜愛。（圖／翻攝自海報）

《黑豹》男主角查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）於2020年辭世，讓《黑豹2：瓦干達萬歲》（Black Panther: Wakanda Forever）的劇情有了重大變化，不過電影口碑和票房表現依然不俗。

此外，外媒報導早在2019年的某頒獎典禮上，查德威克鮑斯曼曾向榮獲終身成就獎的丹佐華盛頓致敬，感性表示「沒有丹佐華盛頓，就沒有《黑豹》」。此言被視為暗示丹佐華盛頓將出現在這個系列中，似乎早有伏筆，令影迷更加期待他在《黑豹》系列的登場。