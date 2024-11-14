ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

奧斯卡影帝自爆加入《黑豹3》！網挖查德威克鮑斯曼「5年前就暗示」

記者劉宛欣／綜合報導

曾經拿下兩次奧斯卡影帝的好萊塢巨星丹佐華盛頓（Denzel Washington），近日在宣傳新片《神鬼戰士II》（Gladiator II）時，驚喜透露將參演漫威英雄電影《黑豹》第3集。這一消息尚未經過迪士尼官方確認，卻已經在網路上引起熱議，眾多影迷對此表示期待。

▲▼丹佐華盛頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲丹佐華盛頓自爆將參演《黑豹3》，而查德威克鮑斯曼似乎早在5年前就預言。（圖／達志影像／美聯社）

即將邁入70歲的丹佐華盛頓在訪談時表示，接下來將減少接拍電影，暗示逐漸進入退休階段，未來只會參與最優秀的電影製作。他接著爆料稱，黑豹系列導演兼編劇Ryan Coogler已為他在第3集編寫角色。雖然華盛頓並未進一步透露角色設定或開拍時間，但這一突如其來的消息已讓影迷激動不已。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《黑豹》系列深受影迷喜愛。（圖／翻攝自海報）

▲《黑豹》系列深受影迷喜愛。（圖／翻攝自海報）

《黑豹》男主角查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）於2020年辭世，讓《黑豹2：瓦干達萬歲》（Black Panther: Wakanda Forever）的劇情有了重大變化，不過電影口碑和票房表現依然不俗。

此外，外媒報導早在2019年的某頒獎典禮上，查德威克鮑斯曼曾向榮獲終身成就獎的丹佐華盛頓致敬，感性表示「沒有丹佐華盛頓，就沒有《黑豹》」。此言被視為暗示丹佐華盛頓將出現在這個系列中，似乎早有伏筆，令影迷更加期待他在《黑豹》系列的登場。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

白鼻心一家五口台大趴趴走！　爸媽帶孩「過馬路」畫面超萌

推薦閱讀

失婚女星與富商半同居認愛！　被記者告知「他已婚」秒崩潰哭了

失婚女星與富商半同居認愛！　被記者告知「他已婚」秒崩潰哭了

Ryu 26歲小三女畫家「清純真面目曝光」！氣質神似Yuma　網兩派掀戰

Ryu 26歲小三女畫家「清純真面目曝光」！氣質神似Yuma　網兩派掀戰

大咖AV女優葵司「無限期休業」！爆與多人交流　達人曝內幕

大咖AV女優葵司「無限期休業」！爆與多人交流　達人曝內幕

兄弟跟老婆激情滾沙發！　胡宇威看完陳庭妮《影后》認：怪怪的

兄弟跟老婆激情滾沙發！　胡宇威看完陳庭妮《影后》認：怪怪的

《2521》男星PO照炫超貴公仔　放大看卻是「開腿全裸照」網嚇傻！

《2521》男星PO照炫超貴公仔　放大看卻是「開腿全裸照」網嚇傻！

李玉璽「IG藏1細節」疑偷婊畢書盡：Fuxk You！　18年兄弟情破裂

李玉璽「IG藏1細節」疑偷婊畢書盡：Fuxk You！　18年兄弟情破裂

葛斯齊：消息來源被施壓了！被王定宇提告4天…急開直播斥「骯髒」

葛斯齊：消息來源被施壓了！被王定宇提告4天…急開直播斥「骯髒」

獨家／入行短短4年 林襄花1800萬元購入好宅　更宣布重磅消息

獨家／入行短短4年 林襄花1800萬元購入好宅　更宣布重磅消息

阿滴公開求婚HOOK：跟我結婚！「見她穿女裝太正」　2萬人朝聖嗨爆

阿滴公開求婚HOOK：跟我結婚！「見她穿女裝太正」　2萬人朝聖嗨爆

侯佩岑罕見發火！見楊子狂貶低老婆開酸「你代表作是黃聖依」

侯佩岑罕見發火！見楊子狂貶低老婆開酸「你代表作是黃聖依」

金素恩沉默2天發聲！送走宋再臨「難以言說的心痛」曬黑白合照：再見

金素恩沉默2天發聲！送走宋再臨「難以言說的心痛」曬黑白合照：再見

李玉璽被爆鬧翻畢書盡首發聲！　連PO兩照認了：日久見人心

李玉璽被爆鬧翻畢書盡首發聲！　連PO兩照認了：日久見人心

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

失婚女星與富商半同居認愛！　被記者告知「他已婚」秒崩潰哭了

Ryu 26歲小三女畫家「清純真面目曝光」！氣質神似Yuma　網兩派掀戰

大咖AV女優葵司「無限期休業」！爆與多人交流　達人曝內幕

兄弟跟老婆激情滾沙發！　胡宇威看完陳庭妮《影后》認：怪怪的

《2521》男星PO照炫超貴公仔　放大看卻是「開腿全裸照」網嚇傻！

李玉璽「IG藏1細節」疑偷婊畢書盡：Fuxk You！　18年兄弟情破裂

葛斯齊：消息來源被施壓了！被王定宇提告4天…急開直播斥「骯髒」

獨家／入行短短4年 林襄花1800萬元購入好宅　更宣布重磅消息

阿滴公開求婚HOOK：跟我結婚！「見她穿女裝太正」　2萬人朝聖嗨爆

侯佩岑罕見發火！見楊子狂貶低老婆開酸「你代表作是黃聖依」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

丹佐華盛頓, Denzel Washington, 黑豹3

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 奧斯卡影帝自爆加入《黑豹3》！網挖查德威克鮑斯曼「5年前就暗示」
  2. 啦啦隊女神突宣布「4天後動手術」！　陳波波樂觀喊：結果都接受
  3. 《A面》張寗扮印度裔媽媽　請原型母親台詞1句1句全都錄
  4. Joeman驚喜同框《黑白大廚》崔鉉碩、呂敬來！大讚本人：高又帥
  5. 烏克蘭超正細腰DJ曬台灣國旗　真人版娜美大馬波神火辣上陣
  6. 焦凡凡出國解放比基尼！　「挖空露腰」激辣身材全看光
  7. 這是男團還是囚犯？「星空黑潮」五帥集合　製作人自豪：選帥的！
  8. 「本土劇娜美」遊學菲律賓被海關皺眉　緊張認了：丟掉羞恥心
  9. AcQUA源少年出小分隊！　天橋劈腿「竟爆膝蓋掛彩」
  10. 喜翔《春行》鹽醃亡妻存冰櫃　楊貴媚生命最後一天「想吃冰！」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366