日本夯團早安少女組驚喜訪台！　她進入畢業倒數不捨紅眼眶

記者蔡琛儀／台北報導

日本人氣女團「早安少女組。'24」石田亞佑美、岡村譽、櫻井梨央為宣傳最新專輯《Professionals-17th》特地來台，同時還擔任早安家族台北期間限定快閃店及聯名咖啡廳活動的一日店長，更把握時間去了美食與夜市，她們台灣美食讚不絕口，石田亞佑美念念不忘上次來台拍攝寫真集時吃的麻辣鍋，岡村譽則想挑戰正統小籠包，而怕吃珍珠的櫻井梨央，還是有點想嘗試看看台灣道地的珍奶。

▲日本人氣女團「早安少女組。`24」櫻井梨央、石田亞佑美、岡村譽來台宣傳新專輯。（圖／COME ON JKSSP提供）



都沒有打工經驗的三人，這次的快閃店一日店長體驗讓她們感到相當新鮮。岡村譽透露，自己一直很想在圖書館打工，享受被書包圍的寧靜氛圍；石田亞佑美則笑說想當廚師，希望能聽到客人稱讚她的料理；櫻井梨央想在主題樂園打工，與客人交流互動。

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早安少女組的台北期間限定快閃店及聯名咖啡廳活動亦同時舉辦，三人首次擔任一日店長，親自與粉絲互動，感受到台灣粉絲的熱情與支持。岡村表示，社群上台灣粉絲留言鼓勵讓她充滿感動，期待未來全團有機會在台灣開唱，回應粉絲的熱情。而石田亞佑美也即將畢業，12月6日石田將於橫濱舉辦畢業演唱會，屆時信義威秀影城也將同步直播。